جينيفر‭ ‬لوبيز‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬ثمن‭ ‬خاتم‭ ‬خطوبتها‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬النجمة‭ ‬والمطربة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬والمنتجة‭ ‬جينيفر‭ ‬لوبيز،‭ ‬خطبتها‭ ‬من‭ ‬أليكس‭ ‬رودريجيز،‭ ‬لاعب‭ ‬البيسبول‭ ‬السابق‭ ‬بفريق‭ ‬نيويورك‭ ‬يانكيز،‭ ‬بخاتم‭ ‬ماسى‭ ‬عملاق،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهما‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭.‬

و‭ ‬بحسب‭ ‬جريدة‭ ‬الديلى‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية،‭ ‬كانت‭ ‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الزواج،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬عرض‭ ‬الزواج‭ ‬السادس‭ ‬لها،‭ ‬والخاتم‭ ‬الخامس،‭ ‬وقريبا‭ ‬لتكون‭ ‬زيجتها‭ ‬الرابعة‭.‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬الثنائى‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستجرام،‭ ‬لفت‭ ‬انتباه‭ ‬المتابعين‭ ‬حجم‭ ‬الخاتم‭ ‬الماسى‭ ‬العملاق،‭ ‬الذى‭ ‬ارتدته‭ ‬جينيفر‭ ‬لوبيز،‭ ‬فى‭ ‬يدها،‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬قيراط،‭ ‬ورجحت‭ ‬الديلى‭ ‬ميل‭ ‬أن‭ ‬قيمته‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬أى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬بالمصرى‭.‬

وكتب‭ ‬أليكس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عاما،‭ ‬“قالت‭ ‬نعم”‭ ‬أما‭ ‬جينيفر‭ ‬والبالغة‭ ‬49‭ ‬عاما،‭ ‬اكتفت‭ ‬بنشر‭ ‬الصورة‭ ‬وأرفقتها‭ ‬برموز‭ ‬تعبيرية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬قلوب‭.‬

وتتمتع‭ ‬النجمة‭ ‬والمطربة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬جينيفر‭ ‬لوبيز،‭ ‬بجمال‭ ‬وإثارة‭ ‬ملفته‭ ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬جمهورها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬قامت‭ ‬بنشرها‭ ‬لتظهر‭ ‬فيها‭ ‬وهى‭ ‬فى‭ ‬قمة‭ ‬الجمال‭ ‬والإثارة‭ ‬وتتناقلها‭ ‬كافة‭ ‬المواقع‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬سلطوا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬الشهيرة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬موقع‭ ‬الديلى‭ ‬ميل‭ ‬الشهير،فإن‭ ‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬أرادت‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الصورة‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬خلال‭ ‬اتمام‭ ‬عامها‭ ‬الخمسين،‭ ‬حيث‭ ‬ينبهر‭ ‬جمهورها‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬بسبب‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قوامها‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬عمرها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أرادت‭ ‬تأكيده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصورة‭.‬