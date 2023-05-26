سيلتكس يقلص الفارق ويقترب من إنجاز تاريخي

جيمي بتلر يثق في قدرة ميامي هيت على قهر سيلتكس

{ لوس – انجلوس: أبدى جيمي بتلر ثقته في أن فريقه ميامي هيت سوف يتغلب على بوسطن سيلتكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي وسيتأهل إلى نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه لمواجهة دينفر ناجتس. وقال بتلر في مؤتمر صحفي عقب المباراة الخامسة في السلسلة والتي خسرها فريقه بنتيجة 110-97 ليمنى بثاني هزيمة له التوالي ويقلص سيلتكس الفارق في السلسلة إلى 2-3: علينا أن نلعب بشكل أفضل.

تصحيح الوضع

وبدء المباريات بطريقة أفضل. هم يلعبون بإيقاع جيد من البداية. وأضاف بتلر الذي سجل 14 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة في المباراة: لم نظهر بمستوانا في آخر مباراتين. هذا ببساطة ما حدث ولكن من السهل تصحيح الوضع. فقط عليك أن تلعب بقوة أكبر من البداية. وبانتصاره حافظ سيلتكس، الأكثر تتويجا بالبطولة بـ17 لقبا بالتساوي مع لوس آنجلوس ليكرز، على آماله في التأهل للنهائيات وتحقيق إنجاز تاريخي حيث لم يتمكن فريق في 150 سابقة مشابهة من الانتفاضة في سلسلة بالأدوار الإقصائية بعد تأخره 3-0. ومن المقرر أن تقام المباراة السادسة في السلسلة غدا السبت في ميامي.

كما حقق بوسطن سيلتكس انتصاره الثاني على التوالي على ميامي هيت بنتيجة 110-97 ليقلص الفارق بينهما في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه إلى 2-3 ويعزز آماله في تحقيق انتفاضة غير مسبوقة بتاريخ البطولة بعدما كان متأخرا 0-3. وبعد يومين من تحقيقه الانتصار الأول في السلسلة على ملعب ميامي هيت، قاد سيلتكس للفوز في المباراة التي أقيمت في معقله هذه المرة ديريك وايت بـ24 نقطة و3 متابعات وتمريرة حاسمة، وماركوس سمارت بـ23 نقطة و3 متابعات وتمريرتين حاسمتين. وسجل جايسون تايتم رقمين مزدوجين بواقع 21 نقط و11 تمريرة حاسمة بجانب 8 متابعات، بينما أحرز جيلين براون 21 نقطة ومتابعتين وتمريرتين حاسمتين. وفي صفوف هيت الذي يفتقد لجهود تايلر هيرو وجابي فينسنت للإصابة، كان الأكثر تسجيلا للنقاط دونكان روبينسون بـ18 نقطة و4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى جيمي بتلر بـ14 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وبانتصاره حافظ سيلتكس، الأكثر تتويجا بالبطولة بـ17 لقبا بالتساوي مع لوس آنجلوس ليكرز، على آماله في التأهل للنهائيات وتحقيق إنجاز تاريخي حيث لم يتمكن فريق في150 سابقة مشابهة من الانتفاضة في سلسلة بالأدوار الإقصائية بعد تأخره 3-0.