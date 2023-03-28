جيمس‭ ‬ويب‭.. ‬يقيس‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬كوكب صخري‭ ‬مشابه‭ ‬للأرض‭ ‬

التلسكوب‭ ‬العملاق‭ ‬يجري‭ ‬عملية‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬نوعها

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬تلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬كوكب‭ ‬صخري‮ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬نظامنا‭ ‬الشمسي،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تُجرَى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‮ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬الاثنين‭.‬

ويضم‭ ‬نظام‭ “‬ترابيست‭-‬1‭” ‬الذي‭ ‬اكتُشف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬سبعة‭ ‬كواكب‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬نجم‭ ‬قزم‭ ‬أحمر‭ ‬فائق‭ ‬البرودة،‭ ‬ويبعث‭ ‬حرارة‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬توفره‭ ‬الشمس‭ ‬بمرتين‭.‬

ويُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الكوكبي‭ ‬هدفاً‭ ‬رئيساً‭ ‬لتلسكوب‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬الذي‭ ‬طوّرته‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬وأدخلته‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭. ‬وتتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬مهام‭ ‬التلسكوب‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للكواكب‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭.‬

وأوضحت‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ “+‬ترابيست‭-‬1‭+ ‬هو‭ ‬كوكب‭ ‬ممتاز‭ ‬للاختبار‭”‬،‭ ‬فهو‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬ولا‭ ‬يضم‭ ‬سوى‭ ‬كواكب‭ ‬صخرية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الحجم‭ ‬والكتلة‭ ‬لكوكب‭ ‬الأرض‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬معرفة‭ ‬خصائص‭ ‬هذه‭ ‬الكواكب‭ ‬مسألة صعبة‭ ‬لعدم‭ ‬إمكان‭ ‬رصد‭ ‬الكواكب‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬النجوم‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬حولها‭. ‬ولمراقبتها،‭ ‬يلجأ‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التقاط‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬سطوع‭ ‬الكوكب‭ ‬والناجمة‭ ‬عن‭ ‬مروره‭ ‬أمام‭ ‬نجمه‭ ‬المضيف،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬الكسوف‭ ‬الصغير‭.‬

وتمكن‭ ‬جهاز‭ ‬التصوير‭ “‬ميريم‭” ‬الخاص‭ ‬بجيمس‭ ‬ويب‭ ‬والقادر‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬طول‭ ‬موجة‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء،‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالكسوف‭ ‬الثانوي‭ ‬عندما‭ ‬يمر‭ ‬الكوكب‭ ‬خلف‭ ‬نجمه‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬إنّ‭ ‬الكوكب‭ ‬هو‭ “‬ترابيست‭ -‬1ب‭” ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ “‬ترابيست‭ ‬1‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬تتسم‭ ‬دراسته‭ ‬بسهولة‭ ‬لأنّه‭ ‬يعبر‭ ‬كثيراً‭ ‬خلف‭ ‬النجم‭.‬

وتوضح‭ ‬إلسا‭ ‬دوكرو،‭ ‬وهي‭ ‬عالمة‭ ‬فيزياء‭ ‬فلكية‭ ‬لدى‭ ‬مفوضية‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيشتر‭”‬،‭ ‬أنّ‭ “‬السطوع‭ ‬الأكبر‭ ‬للكوكب‭ ‬يحصل‭ ‬قبل‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬اختفائه‭ ‬وراء‭ ‬النجم‭ ‬لأنّه‭ ‬يظهر‭ ‬جانبه‭ ‬النهاري‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬تقريباً‭”.‬

‭ “‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬‮ ‬

من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنة‭ ‬كمية‭ ‬الضوء‭ ‬المرصودة‭ ‬قبل‭ ‬اختفاء‭ ‬الكوكب‭ ‬وراء‭ ‬نجمه‭ ‬وبعده،‭ ‬استنتج‭ ‬العلماء‭ ‬كمية‭ ‬الضوء‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬الكوكب،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬رصدها‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬طول‭ ‬موجة‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء،‭ ‬وهو‭ ‬طول‭ ‬موجي‭ ‬لم‭ ‬يستكشفه‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬اكتشاف‭ ‬الانبعاث‭ ‬الحراري‭ ‬للكوكب‭. ‬وعلّقت‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬التي‭ ‬تولّى‭ ‬أحد‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬وهو‭ ‬توماس‭ ‬غرين،‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة،‭ ‬أنّ‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬يعمل‭ “‬كمقياس‭ ‬حرارة‭ ‬عملاق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتصال‭”.‬

ويُعتبر‭ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬كوكب‭ “‬ترابيست‭ ‬1ب‭” ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬مماثلة‭ ‬تُجرى‭ ‬لكوكب‭ ‬خارجي‭ ‬صخري‭. ‬وبلغت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النهاري‭ ‬من‭ ‬الكوكب‭ ‬نحو‭ ‬230‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬كله،‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يلعبه‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مفوضية‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬جهاز‭ “‬ميريم‭”.‬

وتقول‭ ‬دوكرون‭ ‬إنّ‭ ‬الاستنتاج‭ ‬يتمثل‭ ‬تالياً‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬كوكب‭ “‬ترابيست‭ ‬1ب‭” “‬يفتقر‭ ‬للغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬أو‭ ‬لديه‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬منه‭”‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬أطوال‭ ‬موجية‭ ‬أخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬نهائية‭. ‬وأضافت‭ “‬أما‭ ‬الأمر‭ ‬المؤكد،‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬الكوكب،‭ ‬يفتقر‭ ‬لثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭”.‬

ويحمل‭ ‬اكتشاف‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬تفاصيل‭ ‬فشل‭ ‬تلسكوب‭ ‬سابق‭ ‬هو‭ “‬سبيتزر‭” ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ “‬رغم‭ ‬رصده‭ ‬28‭ ‬خسوفاً‭ ‬ثانوياً‭ ‬لـ‭+‬ترابيست‭ -‬1ب‭+”. ‬وتقول‭ ‬العالِمة‭ “‬إنّ‭ ‬جيمس‭ ‬ويب‭ ‬استنتج‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصده‭ ‬خسوفاً‭ ‬واحداً‭!”.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جيمس‭ ‬ويب،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دراسته‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬غلاف‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬كوكب‭ ‬صخري،‭ ‬يطلق‭ “‬مرحلة‭ ‬جديدة‭” ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الكواكب‭ ‬الخارجية‭.‬

ويقع‭ “‬ترابيست‭ ‬1ب‭” ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬نجمه‭ ‬ليكون‭ ‬قابلاً‭ ‬لإيواء‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬نعرفها‭. ‬وقد‭ ‬توفر‭ ‬عملية‭ ‬رصده‭ ‬معلومات‭ ‬مهمّة‭ ‬عن‭ ‬كواكب‭ ‬أخرى،‭ ‬بحسب‭ ‬ناسا‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الكواكب‭ “‬ترابيست‭ -‬1اي‭” ‬و‭”‬ترابيست‭ ‬1‭ ‬اف‭” ‬و‭”‬ترابيست‭ ‬1‭ ‬جي‭” ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬صالح‭ ‬للسكن،‭ ‬وهو‭ ‬مساحة‭ ‬تتميز‭ ‬بأنها‭ ‬ليست‭ ‬شديدة‭ ‬الحرارة‭ ‬أو‭ ‬البرودة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬تشكّل‭ ‬المياه‭ ‬السائلة‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬للحياة‭ ‬حياة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬