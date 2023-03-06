جيل ثالث من جواز السفر العراقي

بغداد‭ -‬الزمان

افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬نافذة‭ ‬الجواز‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتابع‭ ‬خطوات‭ ‬وآليات‭ ‬الإصدار‭ ‬بجميع‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬كما‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬جواز‭ ‬إلكتروني‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وثمّن‭ ‬السوداني،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬مكتبه،‭ ‬جهود‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتدشين‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الجواز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بمواصفات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى،‭ ‬ومعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولية‭ (‬الإيكاو‭).‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجواز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد،‭ ‬سيُسهم‭ ‬في‭ ‬اختصار‭ ‬نحو‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الورقية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وسيتم‭ ‬إصداره‭ ‬للمواطنين‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وحثّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمعقبين‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فعّالة‭ ‬لأجل‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭. ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬أي‭ ‬توضيح‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬حصول‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬على‭ ‬الجواز‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وهل‭ ‬جميع‭ ‬القنصليات‭ ‬مكلفة‭ ‬بعمليات‭ ‬الإصدار

وقال‭ ‬عراقيون‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬هي‭ ‬اصدار‭ ‬القيد‭ ‬الالكتروني‭ ‬وما‭ ‬يسبق‭ ‬تجديد‭ ‬الجوازات‭ ‬لاسيما‭ ‬للمقيمين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية،‭ ‬بوقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬إطلاق‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬سيحدث‭ ‬انتقالة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المعاملة‭ ‬أو‭ ‬استلامها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والسرعة‭.‬