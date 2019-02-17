جيرونا يذل ريال مدريد بثنائية في الدوري الإسباني

بغداد – ساري تحسين

تلقى ريال مدريد بكرة القدم أمس الأحد الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام فريق جيرونا ضمن منافسات الجولة الـرابعة والعشرين من الدوري الاسباني . وسجل من الملكي اللاعب كاسيميرو في الدقـــــــيقة 25 بينما سجل لجيرونا اللاعبان ستواني وبورتو في الدقيقتين 65 و75 على الترتيب. وتجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـخامس عشر .

شهدت المباراة ضغطا من الضيوف جيرونا وتهديدين متتاليين على الأطراف لكن دون أي خطورة صريحة على مرمى كورتوا في أول عشر دقائق وأخطر فرصة لريال مدريد كانت من لوكاس فاسكيز الذي استقبل تمريرة من توني كروس في منطقة جزاء الخصم وبمجهود فردي مر من الدفاع وسدد لكن الحارس ياسين بونو تألق في التصدي لتسديدته في الدقيقة 16 وقبل نهاية المباراة طرد الحكم قائد الملكي سرجيو راموس ومنحه البطاقة الحمراء.