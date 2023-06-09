جياد يبحث المفارقة الكوميدية في عروض المسرح :

وقفت على خشبة الفن الحديث وانا طالب ثانوية

بغداد – ياسين ياس

انطلق الفنان والاكاديمي عبد الصاحب جياد،وهو طالب في مرحلة الدراسة المتوسطة ليستكملها اكاديميا ببكالوريوس فنون جميلة، ثم ماجستير فنون مسرحية،ودكتوراه فلسفة اخراج مسرحي.التقته (الزمان) للحديث عن مسيرته الفنية والمسرحية، وكان معه هذا الحوار:

{ حدثنا عن بداياتك الفنية؟

-البداية كانت في ثمانينات القرن الماضي ،في مرحلة المتوسطة تفتحت موهبتي، ومن خلال ادارة المدرسة توقعوا لي مستقبل فني زاهر، وكنت اقدم مسرحيات من خلال درس التربية الفنية وبتشجيع من اساتذي ،يوسف رشيد الذي قال :صاحب جياد موهبة ستعطي ثمارها مستقبلا، وكنت اقدم مشاهد مسرحية ،وكنت معجبا بالفنان سامي عبد الحميد، وخليل شوقي، من خلال مسلسل النسروعيون المدينة ،خصوصا شخصية قادر بيك ،في مرحلة الاعدادية شاركت في فرقة مسرح الفن الحديث تحديدا عام1957 في مسرحية ( المفتاح) اخراج الفنان غانم حميد،اسند لي شخصيتين ،احد الاجداد السبعة،والثانية صاحب مزرعة، وشاركت في مسرحية (ابو سعيد)تاليف واخراج الراحل حامد خضر،الى جانب هيثم عبد الرزاق، وخليل شوقي، ويوسف العاني، واخرون. وفي عام 1988 شاركت في مسرحية (الذيب) بدور كمال احد انصار شخصية ،الذيب، سامي عبدالحميد,فكرة المسرحية،تدور حول صراع الخير والشر وفي النهاية ينتصر الخير على الشر، الى جانب الفنان عبد الخالق المختار ،وهيثم عبد الرزاق،وخليل شوقي، وزكية الزيدي، وهذه المسرحية شاركت في مهرجان المسرح العربي الاول، واشاد بالمسرحية عدد من الفنانين العرب منهم، نضال الاشقر ، ومديحة كامل ومحمد عوض).

{ حدثنا عن مرحلة كلية الفنون الجميلة؟

-بعد عام 2003. دخلت كلية الفنون الجميلة قسم المسرح ،وتتلمذت على يد اساتذتي سامي عبد الحميد،اسعد عبد الرزاق، وصلاح القصب،واخرون،، واخرجت مسرحية(الباب) للكاتب يوسف الصادق ،ومسرحية(صناعة الموت) ،وقدمت مسرحية باللغة الانكليزية تتحدث عن حضارة وادي الرافدين،، وكنت الاول على دفعة التخرج البكلوريوس ،ثم اكملت الماجستير عن(المفارقة الكوميدية في عروض المسرح العراقي)ثم اكملت الدكتوراه عن( فلسفة اخراج مسرحي) بجامعة بغداد).

{ ماذا عملت بعد التخرج؟

– بعد التخرج ،كنت عضو اللجنة التحضيرية وقراءة نصوص لمهرجان يوسف العاني للمونودراما الثاني، ولازلت اعمل في حقل التاليف والتمثيل والاخراج، وشاركت في مهرجان مسرح الطفل الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة ، وشاركت مؤخرا ممثلا في مسرحية (حمامات الشفاء) بدور ممدوح وهو من الادوار المميزة بشهادة النقاد، وشاركت بورقة بحثية في مهرجان المسرح الحسيني الصغير الدولي،وانا عضو بنقابة الفنانين العراقيين، عضو تجمع الفرق المسرحية الاهلية، وفرقة مسرح التسعين، حاليا محاضر في التمثيل والاخراج في المؤسسات التربوية والنشاط المدرسي وزارة التربية.

على صعيد اخر ناقشت طالبة الدراسات العيا سرور رشيد سعيد رشيد رسالتها للماجستير في قسم الفنون المسرحية بكلية الفنون الجميلة بجامعة بابل الموسومة (الانزياح في نصوص عزيز عبد الصاحب المسرحية) وأشارت الطالبة ان (البحث عني بدراسة الانزياح باعتباره واحداً من أبرز صور النتاجات الابداعية التي اهتمت الدراسات الاسلوبية بدراستها اذ اهتمت هذه الدراسات الحديثة بصور النتاج الابداعي المشكلة له وتوصيف ماهية تلك الصور والانساق لمعرفة مدلولاتها الجديدة القابلة للتأويل مما يساهم في تحديث وتطوير لغة هذا النتاج بوصفها اسلوباً كتابياً للكاتب وتناول البحث مفهوم الانزياح وأنواعه ، كما تناول الانزياح في النص المسرحي عالمياً، عربياً، عراقياً، وتناول ايضا دراسة للمرجعيات الفنية للكاتب عزيز عبد الصاحب) مضيفة (توصل البحث الى جملة من النتائج ومن ابرزها مساهمة الانزياح في اثراء اللغة عبر استخدام اللفظ الواحد للدلالة على معنيين أو الى معان عديدة، كما تحددت عملية اكتشاف الانزياح في النص المسرحي عبر تحســـــس المظاهر الدرامية المنــــزاحة من خلال الكشف عن الاشكال الانزياحية الموجودة داخله مما ساهم في تعدد القراءات للنص المسرحي عبر توليد المعنى داخل النص ذاته).