جوهر القصيد – شكر حاجم الصالحي

إلى أخي الكبير الشاعر حميد سعيد نزفتُ مرةً مشاعري

عن صاحبٍ

يخوض في أواخر النزال

سماته الوفاءُ والسخاء

وإقتناص لحظة الجمال

أشجارهُ..

دانية القطوف

وأسمه البهيُّ يزدهي

بأجمل الحروف

حديثه دروس

تهذبّ النفوس

أحبّه ..

فهو الحميدُ والسعيد

وجوهر القصيد

أخ المروءة الرؤوف والكبير

وأبن حّلتي الفيحاء

وصوبها الصغير

أحبّه ..

في الله والعراق والضمير

ورغم كلّ أنف واهمٍ ,

وناقمٍ وناكر الجميل

ولا يضيرني ..

من يفتري

على النخيل والجبال

أحبّه وأعترف بأنني ..

أوجزت في الكلام والمقال

فليس كلّ ما أعرفه

يا صاحبي يُقال

في حوّمةٍ السجال