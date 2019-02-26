جوهرية المطالب الشعبية – جاسم مراد

ثمة مرادفات جوهرية للمطالب والمتغيرات الشعبية ، ابرزها توفير العمل ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والقضاء على الفقر ، واستغلال طاقات الانتاج وتحديثها ، وتوفير الفرص المتاحة للقطاعات الشبابية ، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ، وضبط تقلبات السوق ، وتشغيل وتحديث المصانع الوطنية ، ودعم القطاع الخاص لكي يكون منتجا وفاعلا في اقتصاد السوق ، وتنمية وتوسيع وتحديث القطاع الزراعي . هذه العوامل وغيرها من أهم المتطلبات الوطنية لعمليات التغيير ، وهي عناصر الاستجابة للحركة التغييرية الشعبية ، وبما إن العراق واحداً من أهم دول المنطقة العربية كان يتمتع بصناعات وطنية معتبرة ، ويمتلك قدرة وطنية على الابداع والتنوع الفكري في خدمة تحديث وتطوير المنتج المحلي ، فأن مختلف الاحباطات والازمات والحروب التي عاشها منذ الربع الاخير من القرن الماضي قد غيرت من مسارات نهضته وخلقت عوامل التراجع في بنيته التحتية وفي حياته المعيشية وفي مجريات صناعاته الوطنية . وقد تم تحويل الكثير من المعامل والمصانع المنتجة محلياً وتغطي الكثير من احتياجات المجتمع إلى مصانع حربية واخرى رديفة ومساعدة لها ، كما تم بيع العديد من المنشئات للقطاع الخاص وعرقلة مساعدته في المواد الاولية بسبب الحروب تارة والحصار تارة أخرى والانتقائية في الرؤية الاقتصادية .

وبعد 2003 كان التصور المطروح إنه بالامكان تحويل المصانع الحربية إلى مدنية وإعادة الانبعاث للمعامل والمصانع المتوقفة وتحديثها وتشغيل الاف من الايدي العاملة العاطلة عن العمل وامتصاص البطالة التي شكلت جزءً اساسيا من عوامل عدم الاستقرار الأمني في البلاد . فبدلاً من أن نرى هذا التوجه ، تم إغراق السوق بالمنتجات والبضائع الرديئة جداً من دول الجوار ، واطلقت يد الاستيراد بدون ضوابط ومعاينة واشراف ومراقبة لتجار الارصفة والتجار المغالين في الربح السريع دون اعتبار لنوعية وصلاحية البضائع بحيث صارت السوق العراقية مرتع لكل المخالفين والمجازفين بصحة الانسان من دول الجوار وفي داخل البلاد ، واصبحت عديد البضائع منتهية الصلاحية في دول التوريد وصالحة للاستهلاك في السوق العراقية ولم يتوقف الأمر عند سوء المواد الغذائية والكهربائية والملابس الموردة للعراق ، وإنما شمل العديد من المواد الطبية المباعة في الصيدليات ، بحيث صار الصيدلي يسأل المريض تريد دواء أصلي أوربي أم دواء على الماشي بسعر زهيد .

نسمع بالمليارات من الدولارات لتغطية حاجة السوق المحلية ، وهذا صحيح ، لكننا لم نجد جهدا مثابراً وخطة عمل رصينة واموال مخصصة لاعادة تشغيل وتحديث الصناعات والمعامل المتوقفة ، ولو بدء المعنيون والمختصون في هذا الجانب الانتباه لهذه المسألة الاقتصادية الصناعية الحيوية لتم معالجة الكثير من الاختناقات في تراكم الايدي العاملة العاطلة عن العمل ، وضخ المواد المصنعة عراقيا إلى السوق المحلية .

وقد سمعنا مؤخراً وكثير مانسمع بأن نحو ( (3مليارات دولار تم رصدها لاعادة تشغيل وتحديث وتطوير المعامل والمصانع العراقية ، ومثل هذه الخطوة لو تم التعامل معها بجدية لأمكن حل الكثير من القضايا الجوهرية من بينها امتصاص البطالة ورفد السوق بالكثير من الحاجات الضرورية من المنتج العراقي والاستغناء عن الكثير من البضائع المستوردة الرديئة وتحديث وتوسيع وتطوير السيطرة النوعية للاشراف على المنتج وفق القياسات العالمية . فعلى وفق رصد المنظمات الدولية بأن نسبة 23 بالمئة من المجموع الكلي لسكان العراق يعيشون تحت خط الفقر ، وبعد انطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2007 وقيامها بمسوحات ميدانية في ضؤ التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي وعملت على قياس مستوى المعيشة ورسم خارطة عمودية واقعية لتقليص خط الفقر لـ ( 7) ملايين إنسان معظمهم في المناطق الجنوبية فقد تم تقليص الفقر إلى حد معقول قياساً بعام (2005) ولكن هذا لم يغير بشكل جوهري من أزمة الفقر في العراق وأن القضاء على هذه الحالة المريعة هو المقياس الحقيقي لتقدم واستقرار الدول ، وبما إن العراق بلداً غنياً لايجوز بالمطلق أن يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر فهذا يعني بالتأكيد على الخلل في إدارته السياسية والاقتصادية . إن أي دولة وقوى سياسية حاكمة لها يقاس مدى نجاحها بالقضاء على الفقر وترشيد الخط البياني للمنتوج المحلي الصناعي والزراعي وتقدمها في معالجة القضايا الحيوية في البنية التحتية والاستجابة لضرورات الناس ودعم وتطوير الصناعات الوطنية ، هكذا تقاس الدول والاحزاب الحاكمة ، ولكن مايجري في العراق هو خارج المألوف فعلياً ، صراعات ومناكفات سياسية ، وتجاوزات على المال العام والامن القومي للبلاد وخرق لمشروعية الانسان في ابسط مستلزمات الحياة ، وفوق هذا وذاك يقولون بأن الميزانية تعدت المائة مليار دولار ، ويتشاطر علينا السياسيون وكتلهم بأنهم سيوزعون فائض النفط على الشعب ، هذه في كل الاحوال سياسات طفروية انية لمصالح ذاتية ، إن مايريد الشعب والبلد هو خطة عمل سياسية اقتصادية رصينة تنتقل بالانسان من حال إلى حال ولم تتغيير بتغير الاشخاص وإنما تستند الى المؤسساتية والتطوير والارتقاء الدائم على وفق حاجة الانسان ومتطلباته المعيشية ، هذا هو المطلوب ، ولذلك فأننا ننصح باللجؤ إلى إدامة وتشغيل وتحديث المصانع العراقية وهي بالمئات بدلاً من أن يأكلها الصدأ ، وإذا لم يتم الالتفات إلى هذه المعامل والمصانع فأن هناك خللاً حقيقياً أقل مايقال عنه هناك اطراف ودول مستفيدة من هامشية الوضع الاقتصادي العراقي وشيوع الجوع وسريان أفة البطالة والفقر .

وان المثير للجدل ، فان المحافظات تطالب باطلاق يدها واعطائها كامل الصلاحية في التصرف ، ولكن يبقى السؤال ، ماذا فعلت تلك المحافظات بمواردها؟ ، وهل اجرت تغييرات حقيقية في البنية التحتية والبطالة عبر السنوات الماضية؟ ، نعم جرت بعض المتغيرات لاسيما في محافظة النجف لكن معظم محافظات العراق تعيش ظروفاً سيئة ، فيبدو بالرغم من مرور سنوات طويلة لم نلاحظ تغيرافي ادارات العمل ولا في قيادة الخطط وتنفيذها ولازالت المحسوبية الحزبية المريضة هي الطاغية على المصلحة الوطنية . فلابد من التريث في قراءة تلك المطالب ، لكي لاتتحول تلك المحافظات باداراتها الراهنة إلى فزاعة تخوف بغداد .