جولي تقضي أوقاتاً عائلية في نيويورك

نيويورك – الزمان

تجمع عدد من المصورين الفوتغرافيين حول النجمة العالمية انجلينا جولي لالتقاط صوراً للنجمة العالمية أنجلينا جولي البالغة من العمر 43 عاماً في نيويورك مساء الجمعة الماضي. وكانت أنجلينا برفقة 5 من أولادها حيث توجهوا لتناول العشاء وهم باكس 15 عاماً وزاهارا 13 عاماً وشيلوه 12 عاماً وفيفيين ونوكس البالغين من العمر 10 سنوات. وكانت أنجلينا قد رافقت إبنها مادوكس البالغ من العمر 17 عاماً إلى جولة في جامعة نيويورك متألقة بمعطف طويل من لورنت. أنجلينا تحرص على متابعة دراسة إبنها مادوكس الذي تبنته حين كان بعمر الـ7 أشهر عام 2002 وهو من كامبوديا. ومادوكس هو أول ولد تبنته أنجلينا وقد ولد فــــــــــي 8 مايو 2001.

وكان يعيش في إحدى دور رعاية الأيتام في باتامبانغ، وتقدمت أنجلينا بطلب لتبني هذا الطفل بعد زيارتها لكمبوديا في عام 2001 وأثناء عملها في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتصويرها سلسلة لتومب رايدر. وحصلت على قرار التبني بعد طلاقها من بيلي بوب ثورنتون.