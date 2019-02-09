جولي تزور مخيمات الروهينغا

كوكس بازار – وكالات – زارت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة أنجلينا جولي مخيمات اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش ونددت بتقاعس العالم عن منع حدوث هذه الأزمة التي شهدت نزوح 730 ألفا من ديارهم. وتحدثت نجمة هوليوود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل في مخيم كوتابالونج، وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في بنغلادش. وقالت جولي (أشعر بالتأثر والفخر بالوقوف معكم اليوم). وأضافت (لكم كل الحق في ألا تكونوا بلا وطن وأسلوب التعامل معكم عار علينا جميعا).وتابعت قائلة (الأكثر مأساوية في هذا الوضع هو أننا ليس بمقدورنا القول بأننا لم نتلق تحذيرا بشأنه).

وقالت جولي (إنها التقت مع امرأة من الروهينجا قالت لها إنها كانت تعامل مثل الماشية في ميانمار).وقالت (قابلت امرأة أمس، وهي إحدى الناجيات من واقعة اغتصاب في ميانمار، وقالت لي (سيكون عليك قتلي بالرصاص في مكاني قبل أن أعود إلى ميانمار). وقالت جولي (أدعو سلطات ميانمار إلى إبداء الالتزام الصادق واللازم لإنهاء دائرة العنف والتهجير وتحسين ظروف كل الناس في ولاية راخين، بما في ذلك الروهينجا).