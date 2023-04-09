ليبا حورية بحر في فيلم باربي

جولي تدخل عالم الموضة

{ لوس انجلوس – وكالات – تسعى النجمة العالمية أنجلينا جولي لإطلاق العلامة التجارية العالمية (اتيلير جولي) في محاولة لدخول عالم الموضة والمجوهرات، بعيداً عن عالم السينما وهوليود.وفي التفاصيل، تقدمت النجمة بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص وحماية علامتها التجارية التي تسعى إلى إطلاقها، وفقاً لما ذكره موقع ديلي ستار. ومنذ أكثر من عام، تعمل جولي على مشروع العلامة التجارية التي تتعلق بالمجوهرات المصنّعة على الطلب، إضافة إلى الملابس الراقية والخياطة التفصيلية.وتسعى إلى أن يكون مشروعها صديقاً للبيئة ويدرج تحت إطار الموضة المستدامة، ولطالما كانت جولي من المدافعين الشرسين عن الموضة الراقية التي تحترم البيئة.وكانت جولي قد كشفت في إحدى المقابلات عن رغبتها في الاستثمار بإنتاج مواد عالية الجودة، يتم ارتداؤها لسنوات طويلة، إضافة إلى الأحذية، المعاطف والحقائب.كما أنها تصدرت هي وبناتها عناوين الصحف في صناعة الأزياء، بعدما ارتدين ملابس معاد تدويرها في العرض الأول للفيلم.وسبق كذلك أن ارتدت ابنتها زهارا ثوباً فضياً من تصميم إيلي صعب، كانت والدتها قد ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014 بينما اختارت الأخت الصغرى شيلوه ارتداء فستان ارتدته والدتها في ذلك الصيف.

و طرحت الشركة المنتجة لفيلم “باربي” البوسترات الترويجية للنجوم المشاركين في العمل، وكان تواجد المغنية الأمريكية دوا ليبا بمثابة مفاجأة سارة لمتابعيها ومحبيها.وتوجَّهت ليبا عبر حسابها في “إنستغرام” لمشاركة متابعيها البوستر الدعائي الخاص بشخصيتها في الفيلم، تظهر فيه بشخصية “حورية بحر” زرقاء، مرتدية براليت زرقاء متلألئة وتنورة متناسقة كذيل، في حين ارتدت شعر مستعار أزرق انسدل بانسيابية على كتفيها، واعتمدت ظلال عيون أزرق، وتزيَّنت بقلادة من الخرز وأقراط متدلية.وأرفقت ليبا الصورة بتعليق، كتبت فيه: “هذه الباربي حورية بحر”.كما تستعد ليبا لتسجيل الأغنية الرسمية للفيلم، المقرر عرضه في تموز المقبل، بالإضافة إلى طرحها أغنية كتبت خصيصًا للعمل. ويأتي اختيار ليبا لأداء الأغنية، بعد رفض إدراج الأغنية الكلاسيكية (باربي كرل)، التي أصدرتها فرقة (اكوا) عام 1997 في الفيلم رغم النجاح الذي حققته والمكانة الكبيرة التي احتلتها في عالم في عالم الموسيقى بين الجماهير في العالم.وكشف أعضاء الفرقة خلال مقابلة لهم عن السبب الذي يعتقدون أنه وراء عدم قيام طاقم الفيلم بإدراج الأغنية فيه.