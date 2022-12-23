جولة جديدة في الممتاز وست مواجهات في الأولى اليوم

الناصرية- باسم الركابي

يسعى الحدود السابع18استعادة التوازن عقب خسارته أمام نوروز الاسبوع الماضي بهدف لثلاثة عندما يستقبل الثالث النجف 23 اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز ومتوقع ان تكون مباراة صعبة على الفريقين لانعدام فوارق بينهما بعد مسيرة مهمة لصاحب الارض الذي حظي بفرص ايجابية من خلال البداية واستمر يقدم افضل ما لديه وبمقدوره تدارك الامور بعد الانتكاسة الاولى التي شكلت تحدي واضح من حيث الترتيب بعدما سارت المشاركة بشكل مؤثر ما تظهر الحاجة للتعويض في مباراة ليست بالسهلة ومؤكد ان عادل نعمة يدرك طبيعة الاموروالتحضير لها و قبلهايضع الامال على الاعبين للعودة بالفريق لتجاوز النجف لمواصلة السير المطلوب وسط طموحات العودة لمواقع المقدمة فيما يريد النجف مواصلة المشوار في ظل الوضع القائم الذي يمر فيه مقارنة بالبداية بعدما عكس قوته وقدرات عناصره في المنافسة بصورة مميزة من خلال تحقيق النتائج المتقدمة واخرها الفوز الكبير على نفط ميسان بخمسة اهداف لهدفين ويرى احمد خضير ضرورة الاستمرار و الظهور والسيطرة على لقاءات الذهاب بجد لما تشكله من تحد حقيقي ولابد من خوضها بغرض الفوز امام فرصة الصراع على الصدارة.

الصناعة والديوانية

ويبحث كل من متذيل الترتيب الصناعة ومعه ضيفه قبل الاخير الديوانية برصيد واحد بنقطتين عن الفوز الاول مع دخول الدوري الجولة المذكورة و كلاهما استمرار يواجهان صعوبات المشاركة الاي أخذت تكبر ويريدان التركيز على اللعب والظهور بحيوية ومنح كل فريق لنفسه النتيجة وكامل النقاط لما تتطلبه الامور المعقدة جدا واهمية التخفيف ما امكن والحد من التأخرة و مواجهة الحالة المتعلعلةولابد من حلول سريعة لايقاف المعاناة الفنية قبل فوات الأوان بعد السقوط في هاوية النتائج من البداية ومعها تفاقمت المشاكل التي باتت تهدد المشاركة التي شهدت تعثرهما كثيرا بعدما خسر كل منهما تسع مباريات ويمنيان النفس الخروج بنتيجة اليوم املا بايقاف نزيف النقاط من خلال بذل كل ما عند اللاعبين والسعي لخطف النتيجة في مباراة ستكون مختلفة رغم شعور اللاعبين بالاحباط ما يجعل من اللعب بحذر شديد امام رغبت الاثنين في دفع الامور بشكل مقبول على الاقل عند دخول الملعب بشعار يجب الفوز عندما بقيا بحسرته اللذين لم يمرا بمثل هكذاموقف من قبل وقد يكلفهمادفع ثمن البقاء في الممتاز جراء البطء الشديد في كل شيء.

ميسان والقاسم

ويخرج رابع عشر الترتيب القاسم 12 مدعوما يالحالة المعنوية العالية اثر الفوز على الكهرباء الدور الماضي لمواجهة ميسان في ميدانه وتحت انظار جمهوره والعمل ما بوسع الفرقة لتقديم ما لديها والتركيز على اللقاء لتحقيق الفوز الذي سيكون له تأثير كبير من كل الجوانب وقبلها انعكاسات النتيجة على المركز ولان الاعبين يعرفون الأهمية التي تترتب عليها المباراة التي ستشكل دعما كبيرا قبل الذهاب للراحة الإجبارية بسبب اقامة خليجي 25 في وقت سيلعب اصحاب الارض تحت ضغط الانصار و إقناعهم من ان الذي حصل في النجف مجرد كبوة و يريد تأكيد اثبات قدراته في تعويض تلك النتيجة القاسية المحبطة والاحتفال من جديد معهم والخروج سوية بفوائد المواجهة التي لا تبدو سهلة خصوصا وأن القاسم نجح في اكثر من اختبار خارج ملعبه ويبدو انه في الجاهزية بعدما قهر وابعدالكهرباء عن الصدارة ويامل في تحقيق الفوز الثاني تواليا ومايربده ميسان الثامن 18 مصالحة الانصار وتجديد الثقة بعناصره بعد السقوط الغير متوقع امام النجف والعمل على تحقيق الخطوة المناسبة.

مباريات الغد

وتجري غد الأحد بقية مباربات الجولة المذكورة وفيها يلتقي الكرخ والنفط وكلاهما يامل الخروج بالنتيجة والنقاط خصوصا الثاني ويربد الجوية نفض غبار سقوطه المدو من الوسط ومصالحة جمهوره المتوتر بعد تراجع الفريق للمركز الرابع والعمل على عرقلة مهمة ضيفه اربيل الاخر الباحث عن تعويض هزيمتي الزوراء والطلاب في مهمة صعبة جدا ويقام ديري الإقليم الثاني بين دهوك ونوروز بعد الاول في الدور الخامس بين دهوك وار بيل بدون اهداف واكثر ما يكون كربلاء جاهزا في معلقه وبين جمهوره ومستعد لعكس نفسه بوصوح عندما يستقبل الكهرباء الباحث للعودة للصدارة بانتظار خدمة الطلاب ويريد البطل الاستمرار في نسج النتائج وافراح جمهوره عندما يستقبل زاخو المتراجع وقمة الاسبوع المنتظرة بين الطلاب والزوراء و كلاهما سيلعب بكل الاسلحة لأهمية المواجهة الكبيرة ويخرج الوسط ليلتقي نفط البصرة ويامل دعم تفوق الدور الماضي والاخر فوزه على الجوية.