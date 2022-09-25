جولة بحرية حول العالم للحد من تلوث البلاستيك 

مرسيليا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تنطلق‭ ‬سفينة‭ “‬بلاستيك‭ ‬أوديسي‭” ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬البلاستيك‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الثلاثين‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬من‭ ‬الظاهرة‭.‬

وكان‭ ‬ضابط‭ ‬البحرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬سيمون‭ ‬برنار،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬ومشارك‭ ‬في‭ ‬تأسيسها،‭ ‬أدرك‭ ‬خلال‭ ‬رحلاته‭ ‬البحرية‭ ‬حجم‭ ‬الضرر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬البلاستيك‭ “‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬منه‭ ‬20‭ ‬طناً‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬حمولة‭ ‬شاحنة‭ ‬نفايات‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وُلد‭ ‬مشروع‭ “‬بلاستيك‭ ‬أوديسي‭” ‬الرامي‭ ‬إلى‭ “‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬النزيف‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

ويوضح‭ ‬الشاب‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مهمة‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‭ ‬الجمعة‭ “‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬سفينة‭ ‬لتنظيف‭ ‬المحيط،‭ ‬لكنها‭ ‬سفينة‭ ‬لعرض‭ ‬الحلول‭”.‬

وإذ‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬تلوث‭ ‬المحيطات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية،‭ ‬لفت‭ ‬برنار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬20‭ ‬سيجوبون‭ “‬أكثر‭ ‬ثلاثين‭ ‬مدينة‭ ‬غارقة‭ ‬تحت‭ ‬هذه‭ ‬النفايات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬لأنها‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمعالجة‭”.‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وأميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تعتزم‭ “‬بلاستيك‭ ‬أوديسي‭” ‬تدريب‭ ‬300‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أشياء‭ ‬صلبة‭ ‬ومفيدة،‭ ‬منها‭ ‬الأحجار‭ ‬المرصوفة‭ ‬والأنابيب،‭ ‬باستخدام‭ ‬آلات‭ ‬بسيطة‭ ‬وصلبة،‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خططها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مفتوحة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬ستوفر‭ “‬بلاستيك‭ ‬أوديسي‭” ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬توقف،‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‭ ‬طوال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حملات‭ ‬توعية‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬البلاستيك‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭.‬