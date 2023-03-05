جولة (الزمان) في أروقة متحف خانقين – عدنان راشد القريشي

تاريخ الحياة اليومية لأكثر من مئة عام

خانقين

تمتاز مدينة خانقين بخاصية فريدة هي عراق مصغر فقد عاشت على أرضها طوائف وديانات مختلفة مثل الطائفة اليهودية والمسيحية والكاكائية والبهائية والكردية والاسلام متحابين متكاتفين يجمعهم حسن التآخي والجوار.اختلفت عادات وتقاليد ومهن وحرف كل طائفة امتازت بأعمال وحرف متنوعة عن باقي سكان مدينة خانقين فولدات موروث فني وثقافي اجتماعي مغاير ومختلف عن باقي مدن عراقنا الحبيب. مما جعل من المهتمين بالشأن الثقافي العام بجمع كل يخص ويؤرخ الحقب الزمنية التي عاشتها الأجيال السابقة وجمع موروثهم التاريخي لتكون نواة متحف حديث يجمع فيها تراث مدينة خانقين .

(الزمان) كانت في ضيافة مدير متحف خانقين ماجد شاليار.

{ حدثني عن فكرة إنشاء متحف خانقين ومن هم أبرز الداعمين له ؟؟

– شيّد بتبرعات ودعم اهالي خانقين المشهورين بحبهم الكبير لمدينتهم وشغفهم الفني والثقافي

يضم المتحف في أروقته مجموعة كبيرة الصورة الفوتوغرافية إلى أبناء القضاء المتنوع الأديان والأعراق إضافة إلى الأماكن والأزقة التي تحمل في ثناياها ذكريات الزمن الجميلوفي الرواق الأيمن للمتحف تجد الاعمال اليدوية والنحتية لفنانين خانقين طرزت لوحاتهم وأعمالهم الفنية جدران المتحف .

وفي جانب آخر احتل الاثاث التراثي القديم مثل الصندقجة والمحمل الخشبي المزين بصورة كبيرة لفتاة جميلة المظهر تسمى شعبيآ بت المعيدي .

مجسمات بشرية

وهناك عدة مجسمات بشرية تمثل شخصيات أهالي خانقين المشهورين شخصيات ادبية وثقافية وقضاة وتجار كل هذه الشخصيات تمثل الشرائح المجتمعية المختلفة من أبناء مدينة خانقين.

ارخ المتحف مراحل تاريخ المدينة حقبة زمنية تجاوزت أكثر من مئة عام !!

{ حدثني عن تأريخ متحف خانقين بشكل موجز وعن أهم مراحله ؟؟

– شيد متحف خانقين عام 2011 لكنه افتتح رسمياً عام 2022ليكون شاهد حي يؤرخ ويدون الحياة اليومية لسكان مدينة خانقين من خلال الأعمال الفنية المعروضة وآلتي جسدت تاريخ وتراث خانقين مركزة على الازياء العربية والكردية لدى سكان المنطقة وطراز البناء والعمران القديم والحديث الذي يحمل عبق الماضي الجميل!!

{ ما الجدوى الاقتصادية من بناء المتحف؟؟

– لم نضع في نظر الاعتبار قضية جني الأرباح منذ لحظة تأسيس المتحف غاياتنا الكبرى إبراز أهمية مدينة خانقين التاريخية والاجتماعية والثقافية لذلك.

أصبح للمتحف لهو دور كبير يقدمه لزوار المدينة والأجيال الناشئة من خلال المعلومات القيمة الجديدة والنادرة عن تاريخ خانقين.وعن أهم المراحل الثقافية والحضارية

وتكبر سعادتنا حينما نرى الدهشة والإعجاب مرسومة على وجوه زوار المتحف من داخل المدينة وخارجها وحظي المتحف باهتمام الأجانب الذين زاروا المتحف وتركوا انطباعاتهم الشخصية في سجل الزيارات!!

{ ما هي الطرق والآلية ألتي جمعت فيها القطع الأثرية والتراثية النادرة للمتحف ؟؟

– تضافرت جهود أبناء خانقين الاصلاء المحبين والمخلصين لمدينتهم تهافت أبناء خانقين الكرام في تقديم التحف والافرشة التراثية المصنوعة يدوياً تبرع بها أبناء المنطقة بشكل تطوعي وبقية الاشياء قمنا بشرائها من الأهالي والأسواق المحلية !!

تراث عريض

{ كلمة اخيرة تحب توجها من خلال منبر جريدة الزمان الدولية؟؟

– فكرة الحفاظ على تراثنا العريق تراث الآباء والأجداد نتمنى تعميمها في عموم مدن العراق ومحافظاته الأصيلة لنؤرشف عادات وتقاليد مجتمعنا العراقي ونسجل بأحرف من نور ارث وتاريخ المدن العراقية لأجيالنا القادمة !!