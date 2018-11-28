جولة‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬تتناول‭ ‬هدنة‭ ‬إدلب

استانا‭ ‬ــ‭ ‬بيروت‭ ‬ـــ‭ ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬وفودا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الراعية‭ ‬لمسار‭ ‬استانا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والمعارضة‭ ‬باشروا‭ ‬جولة‭ ‬المحادثات‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬ستناقش‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬إدلب‭ ‬–‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهادية‭ ‬في‭ ‬سوريا–‭ ‬ستركز‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬والنازحين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭.‬

وستتمثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بموفدها‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬المنصب‭.‬

والهدنة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع،‭ ‬بات‭ ‬مصيرها‭ ‬مهددا‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬مفترض‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬السبت‭ ‬ودفع‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬قرب‭ ‬إدلب‭.‬

ولم‭ ‬تعرف‭ ‬معطيات‭ ‬الهجوم‭ ‬المفترض‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحياء‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬إن‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬شنوا‭ ‬الهجوم،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وصول‭ ‬å94‭ ‬حالة‭ ‬اختناقò‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬حلب‭.‬

وتسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الهش‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬لتجنب‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬يشنه‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬إدلب‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬(جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا)‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬تعلق‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حلب‭.‬

في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬توصلت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة،‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬åمنطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاحò‭ ‬حول‭ ‬إدلب‭ ‬لتجنب‭ ‬هجوم‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬قرابة‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭.‬

لكن‭ ‬روسيا‭ ‬قالت‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬طائراتها‭ ‬الحربية‭ ‬نفذت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬التوصل‭ ‬للاتفاق‭.‬

وقالت‭ ‬موسكو‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬حلب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬åمجموعات‭ ‬إرهابيةò‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬الخميس‭ ‬وهي‭ ‬الجولة‭ ‬ال11‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬موسكو‭ ‬مساع‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مطلع‭ ‬2017‭. ‬وقد‭ ‬طغى‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لانهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2011‭.‬

وحضرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭. ‬لكن‭ ‬الموفد‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬جيمس‭ ‬جيفري‭ ‬قال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تحضر‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭.‬

وقد‭ ‬رسخ‭ ‬مسار‭ ‬استانا‭ ‬دور‭ ‬موسكو‭ ‬المهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أتاح‭ ‬تدخلها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2015‭ ‬تغيير‭ ‬المعطيات‭ ‬الميدانية‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭.‬