جولات وصور وتدهور – صلاح الدين الجنابي

تجول، زار، تفقد، تنكر، أوعز، قرر، وبخ، حضر، خطب، أمر، أنجز، قيم، عقد، افتتح، التقى، استقبل، ودع، وقع، أجتمع،……،…….. أقوال بالوثائق والصور تنتشر في كل الوسائط تروي يوميات مسؤول ولكن قلما تتحول الى أفعال لتوثق كعمليات تؤدي الى تبسيط الإجراءات وإنجاز الطلبات وتحسين الخدمات بطريقة نزيهة وشفافة ومراقبة وهي على مسافة واحدة من الجميع لتقديم خدمات ذات جودة عالية الى المواطن.

المواطن يشاهد هذه الوثائق والصور فيرسم صورة لمستقبل أفضل، ولكنه يصاب بالإحباط والتشاؤم عندما يقف عند شباك تقديم الخدمة ليرى صورة مغايرة تماما للصورة التي شاهدها في التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي.

# أداء الواجب وتحمل المسؤولية دون طبول وصور وكلمات غير دالة من أهم مؤشرات الصحة النفسية ودليل تقديم الأعمال على الأقوال.