جوستين ترييه تفوز بسعفة كان الذهبية

{ كان (فرنسا)-(أ ف ب) – فازت الفرنسية جوستين ترييه السبت بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمها “أناتومي دون شوت” ، لتصبح ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي.وبهذا الفوز، تخلف جوستين ترييه البالغة 44 عاما، المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون (“ذي بيانو” سنة 1993) والفرنسية جوليا دوكورنو (“تيتان” عام 2021) لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً..وتحصد ترييه هذه المكافأة السينمائية الرفيعة بعد أربعة أفلام في مسيرتها، بينها “سيبيل” الذي اختير للمنافسة سابقاً في مهرجان كان.كما أن تتويج مخرجة فرنسية شابة بهذه الجائزة الكبرى في عالم السينما، يشهد مجدداً على النجاح الفرنسي في المهرجانات الدولية، بعد منح أودري ديوان جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية سنة 2021 عن فيلمها “ليفنمان”، ومنح الفرنسي نيكولا فيليبير في شباط الفائت جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه “سور لادامان”.واختارت اللجنة التي ترأسها السويدي روبن أوستلوند وضمت بين أعضائها الفرنسية جوليا دوكورنو، فيلماً يروي قصة محاكمة أرملة (ساندرا هولر) متهمة بقتل زوجها. ويسلط العمل الضوء على ديناميات العلاقة وتشعباتها بين فنانين متزوجين ميسورين، والأحكام الاجتماعية المسبقة التي تصطدم بها النساء المستقلات.كذلك، وجهت اللجنة رسالة معاصرة عن “تفاهة الشر”، من خلال منح جائزتها الكبرى إلى البريطاني جوناثان غلايزر عن فيلمه “ذي زون أوف إنترست” الذي يدور حول الحياة اليومية لقائد عسكري في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.ومُنحت جائزة أفضل إخراج لتران أنه هونغ عن فيلمه “لا باسيون دو دودان بوفان” المتمحور حول فن الطهو الفرنسي مع بونوا ماجيميل، فيما فاز فيلم “فالن ليفز” للفنلندي أكي كوريسماكي بجائزة لجنة التحكيم. وأُعطيت جائزتا أفضل أداء تمثيلي في مهرجان كان مساء السبت للياباني كوجي ياكوشو غن دوره في فيلم “برفكت دايز” لفيم فندرز، وللتركية ميرفه ديزدار عن دورها في فيلم “عن الأعشاب اليابسة” لمواطنها نوري بيلغه جيلان.وقبل تسليم جائزة أفضل سيناريو ليوجي ساكاموتو عن فيلم “مونستر” للمخرج كوري إيدا، وجه الممثل الأمريكي جون س. ريلي على المسرح تحية “لجميع الذين يكتبون ويصنعون أفلاماً عظيمة”، في خضم الإضراب المستمر لكتّاب السيناريو في هوليوود.وأبعد من الجوائز، فإنّ حفلة اختتام المهرجان التي قدّمتها كيارا ماستروياني طوت صفحة النسخة السادسة والسبعين من الحدث التي ترأستها للمرة الأولى إيريس كنوبلوك، التي أمضت معظم مسيرتها المهنية في استوديوهات “وارنر”.