جوجيتسو الحدود يحصد 6 أوسمة ملونة في بطولة عالمية

بغداد- الزمان

حصد فريق نادي الحدود للجوجيتسو، ستة أوسمة ملونة في بطولة اندية العالم للمحترفين المقامة في مدينة اسطنبول التركية.وذكر نادي الحدود في بيان أن لاعبيه فازوا بثلاثة أوسمة ذهبية، وواحد فضي، واثنان برونزيان، في مختلف الأوزان.

وبين أن اللاعبين مهند حسن بوزن 94 كغم، ووضاح عليوي بوزن 62 كغم، ومحمود ياسين بوزن 69 كغم، فاز كل منهم بوسام ذهبي.

وأشار إلى أن اللاعب مرتضى كمال بوزن 120 كغم فاز بوسام فضي، فيما فاز اللاعبان انور عز الدين بوزن 77 كغم، ووسام جبار بوزن 85 كغم، فاز كل منهما بوسام نحاسي.

يشار الى ان البطولة شهدت مشاركة اكثر من 800 لاعب، وحل فيها الحدود تاسعاً في جدول الترتيب النهائي للبطولة من اصل 28 نادياً مثلوا مختلف قارات العالم.ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عن اقامة معسكر تدريبي لمنتخب نساء العراق في إيران استعدادا للدورة العربية المزمع استضافتها ما بين الـ5 وحتى الـ15 من تموز المقبل، فيما لفت الى إقامة معسكر تدريبي داخلي حالياً للمنتخب استعداداً للبطولة ذاتها.

معسكر تدريبي

وقال المدير الفني التنفيذي للاتحاد صبيح حنتوش في تصريح صحفي إن الاتحاد قرر اقامة معسكر تدريبي لمنتخب النساء منتصف حزيران المقبل استعدادا للدورة العربية في الجزائر مطلع تموز المقبل في الجزائر.

واضاف حنتوش ان منتخب النساء بدأ معسكره التدريبي الداخلي الاول قبل ايام في السليمانية بمشاركة لاعبات المنتخب واشراف المدربة الإيرانية”، موضحاً ان الكادر التدريبي للمنتخب اختار لاعبات المنتخب الوطني في ضوء مستوياتهن في الدوري العراقي الممتاز.وشهدت منافسات الدوري العراقي النسوي مشاركة 6 أندية هي سنحاريب واكاد عينكاوا و افروديت ودربندخان وراوندوز وگاره ، وتوج فريق سيدات أفروديت باللقب بعد الانتصار على حساب سيدات أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد ليتوج بطلا لدوري أندية العراق للنساء .