جوائز غرامي تخصص في دورتها المقبلة فئة للموسيقى الإفريقية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬للصناعة‭ ‬الموسيقية‭ ‬الأميركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستخصص‭ ‬إحدى‭ ‬مكافآتها‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬المقبلة‭ ‬لأفضل‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإفريقية،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬تظهر‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬التنوع‭ ‬وتكريس‭ ‬مكانة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭. ‬وأوضحت‭ “‬ريكوردينغ‭ ‬أكاديمي‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أساليب‭ ‬موسيقية‭ ‬عدة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بينها‭ ‬موسيقى‭ ‬أفرو‭ ‬بيت‭ ‬وأفرو‭ ‬فيوجن‭ ‬وكواسا‭ ‬كواسا‭ ‬وندومبولو‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وغانا‭ ‬دريل‭ ‬وأفهيب‭ ‬هوب‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقية‭. ‬وأضافت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجوائز‭ ‬غرامي‭ ‬أن‭ ‬االفئة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستكافئ‭ “‬التسجيلات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التعبيرات‭ ‬المحلية‭ ‬المميزة‭ ‬للقارة‭ ‬الأفريقية‭”.‬

وتسعى‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬مروحة‭ ‬جوائزها‭ ‬لتشكل‭ ‬أنماطاً‭ ‬جديدة‭ ‬بعدما‭ ‬انتُقِدت‭ ‬طويلاً‭ ‬لكونها‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬التنوع‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الموسيقى‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬جوائزها‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬موسيقى‭ ‬تصويرية‭ ‬للعبة‭ ‬فيديو‭.‬

ويسيطر‭ ‬المغنون‭ ‬والموسيقيون‭ ‬الأفارقة‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬فئة‭ “‬موسيقى‭ ‬العالم‭” ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي،‭ ‬ومنهم‭ ‬المغنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬البينينية‭ ‬الأصل‭ ‬أنجيليك‭ ‬كيدجو‭ (‬خمس‭ ‬جوائز‭ ‬و14‭ ‬ترشيحاً‭) ‬والنيجيري‭ ‬بورنا‭ ‬بوي‭ (‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬وستة‭ ‬ترشيحات‭).‬‮ ‬

وفي‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬فاز‭ ‬ثلاثي‭ ‬بقيادة‭ ‬المنتج‭ ‬ومنسق‭ ‬الأسطوانات‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬زيكس‭ ‬بانتويني‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لموسيقى‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬بلغة‭ ‬الزولو‭.‬

‮ ‬كذلك‭ ‬تُمنح‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬2024‭ ‬جائزتان‭ ‬جديدتان‭ ‬أخريان،‭ ‬إحداهما‭ ‬لأفضل‭ ‬ألبوم‭ ‬جاز‭ ‬بديل‭ ‬والثانية‭ ‬لأفضل‭ ‬تسجيل‭ ‬بوب‭ ‬دانس‭.‬

ووزعت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬91‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المخصصة‭ ‬لأنواع‭ ‬متنوعة‭ ‬أبرزها‭ ‬البوب‭ ‬والروك‭ ‬والموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والهيب‭ ‬هوب‭ ‬والكانتري‭.‬