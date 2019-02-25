جوائز‭ ‬أوسكار‭:‬نجم‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬المقدمة

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان

اسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ91‭ ‬لعام‭ ‬2019،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬دولبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬امس‭.‬

وشهد‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬طيف‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سبايك‭ ‬لي‭ ‬وألفونسو‭ ‬كوارون‭ ‬وآدم‭ ‬مكاي‭ ‬وكريستيان‭ ‬بيل‭ ‬وبرادلي‭ ‬كوبر‭ ‬وويليام‭ ‬دافو‭ ‬ورامي‭ ‬مالك‭ ‬وفيجو‭ ‬مورتينسين‭ ‬وياليتزا‭ ‬اباريتشو‭ ‬وجلين‭ ‬كلوز‭ ‬وأوليفيا‭ ‬كولمان‭ ‬وليدي‭ ‬جاجا‭ ‬وميليسا‭ ‬مكارثي،‭ ‬وماهرشالا‭ ‬على‭ ‬وآدم‭ ‬درايفر‭ ‬وسام‭ ‬إليوت‭ ‬وريتشارد‭ ‬أي‭ ‬جرانت‭ ‬وسام‭ ‬روكويل‭ ‬وإيمي‭ ‬آدامز‭ ‬ومارينا‭ ‬دي‭ ‬تافيرا‭ ‬وريجينا‭ ‬كينج‭ ‬وإيما‭ ‬ستون‭ ‬وراشيل‭ ‬وايز‭ ‬وجينيفر‭ ‬لوبيز،‭ ‬وحبيبها‭ ‬أليكس‭ ‬رودريجيز‭.‬

وقدم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬استعراضات‭ ‬غنائية‭ ‬راقصة‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ابرزهم‭ ‬ليدي‭ ‬جاجا‭ ‬و‭ ‬برادلي‭ ‬كوبر‭ ‬و‭ ‬آدم‭ ‬لامبيرت‭ ‬و‭ ‬فرقة‭ ‬queen‭ ‬كذلك‭ ‬جنيفر‭ ‬هيدسون‭ ‬و‭ ‬غيرهم‭.‬

وشملت‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬لجوائز‭ ‬الحفل‭ ‬لعام‭ ‬2019‭:‬‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭:‬‭ ‬‮«‬Green‭ ‬Book‮»‬،‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭:‬‭ ‬ألفونسو‭ ‬كوارون‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Roma‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬‭:‬‭ ‬رامي‭ ‬مالك‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Bohemian‭ ‬Rhapsody‮»‬،‭ ‬بنما‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬رئيسية‭:‬

أوليفيا‭ ‬كولمان‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬The‭ ‬Favourite‮»‬‭.‬

وأفضل‭ ‬ممثل‭ ‬مساعد‭:‬‭ ‬ماهر‭ ‬شالا‭ ‬علي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Green‭ ‬Book‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬مساعدة‭:‬

ريجينا‭ ‬كينج‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬If‭ ‬Beale‭ ‬Street‭ ‬Could‭ ‬Talk‮»‬‭.‬

وأفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬أصلي‭:‬‭ ‬‮«‬Green‭ ‬Book‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬مقتبس‭:‬‭ ‬‮«‬BlacKkKlansman‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬جاء‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭:‬‭ ‬‮«‬Spider-Man‭:‬‭ ‬Into‭ ‬the‭ ‬Spider-Verse‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭ ‬بلغة‭ ‬غير‭ ‬إنجليزية‭:‬‭ ‬‮«‬Roma‮»‬‭ ‬المكسيك‭.‬

وفاز‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Free‭ ‬Solo‮»‬،‭ ‬بأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي،‭ ‬بينما‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭ ‬فكان‭ ‬‮«‬Period‭. ‬End‭ ‬of‭ ‬Sentence‮»‬‭.‬

وأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬حي‭ ‬‮«‬Skin‮»‬،‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬قصير‭ ‬‮«‬Bao‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬موسيقى‭ ‬أصلية‭:‬

Black‭ ‬Panther

وأفضل‭ ‬أغنية‭ ‬في‭ ‬فيلم‭:‬‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬Shallow‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬A‭ ‬Star‭ ‬is‭ ‬Born‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أفضل‭ ‬تعديل‭ ‬صوتي‭:‬

‮«‬Bohemian‭ ‬Rhapsody‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬خلط‭ ‬أصوات‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬Bohemian‭ ‬Rhapsody‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬إنتاج‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬‮«‬Black‭ ‬Panther‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬تصوير‭ ‬سينمائي‭:‬‭ ‬‮«‬Roma‮»‬‭.‬

أفضل‭ ‬مكياج‭ ‬وشعر‭ ‬جاء‭ ‬لفيلم‭ ‬‮«‬Vice‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬تصميم‭ ‬أزياء‭ ‬‮«‬Black‭ ‬Panther‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬مونتاج‭:‬

‮«‬BohemianRhapsody‮»‬،‭ ‬وأفضل‭ ‬مؤثرات‭ ‬بصرية‭ ‬‮«‬First‭ ‬Man‮»‬‭.‬