واسط: وضع الحجر الأساس لصرح محكمة الأحوال الشخصية

جهود مكثّفة لبناء ألف مدرسة ومواصلة إنجاز مطار الناصرية

بغداد – الزمان

الناصرية – باسم الركابي

اطّلع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على المشاريع المهمة في الناصرية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وفداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلع على مواقع عمل المشاريع الستراتيجية في المحافظة، اهمها المدينة الآثارية ومطار الناصرية)، واشار الى (توجيهات رئاسة الوزراء، بتذليل العقبات والصعوبات، لتسريع إنجاز المشاريع الخدمية). واكدت الأمانة العامة، وصول عدد كبير من الأبنية المدرسية لمرحلة إنجاز الهياكل الخارجية، مبينة ان افتتاح المدراس سيسهم بإنهاء الإختناقات في الأبنية وتوفير الصفوف للطلبة. وقال المتحدث بإسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارات تعمل وفق التوجيهات بدعم البنى التحتية للقطاع التربوي، وإيلاء هذا الملف اهتماماً كبيراً، وعملاً متواصلاً، لتسريع نِسب الإنجاز في مشاروع الأبنية المدرسية النموذجية).

موقع آخر

موضحاً ان (الخطط تتضمن إنشاء الف مدرسة بين المحافظات، بحسب المعايير المحددة)، وبين ان (نسب الإنجاز تتفاوت من موقع لآخر، إذ وصلت اعداداً من الأبنية إلى الإنتهاء من الهياكل الخارجية، والتوجه نحو البناء الداخلي، لعدد آخر من المواقع في عِدة محافظات)، واضاف ان (عــدد الأبنية المنجزة بلغ 150 مدرسة، دخلت الخدمة في مديريات التربية بالمحافظات). في غضون ذلك، وضع مجلس القضاء الأعلى، حجر الأساس لمشروع بناية محكمة الأحوال الشخصية في الكوت. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس محكمة استئناف واسط، محمد حنظل عزيز، وضع الحجر الأساس لمشروع بناية المحكمة في الكوت بحضور المحافظ وقائد شرطة المحافظة، و عدد من القُضاة)، وبين ان (الشمروع نفذته شركة محلية في واسط). على صعيد متصل، اجرى فريق الجهد الخدمي، التابع الى وزارة الإعمار والإسكان، سحب مياه الأمطار بمنطقتين في بغداد، تمهيداً للعودة الى اعمال التأهيل والبناء.

وقال بيان امس ان (فرق الجهد الحكومي، سحب سحب مياه الأمطار في مناطق الإصلاح والسريدات وبوب الشام، بالعاصمة)، مشيراً الى (معالجته االإنسدادات في شبكة مياه الصرف الصحي التي تربط خمس مناطق)، واضاف انه (تعامل مع إنسداد شبكة الصرف الصحي، في مياه البزل بمنطقة الشعب)، مبيناً ان (الشبكة تربط بين مناطق حي الكوفة، سبع قصور، الحميدية، مدينة الصدر، وحي طارق).