جهود عالمية لإزالة الكربون من مجال الطيران

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬ضغوطاً‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثيراته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬المناخ،‭ ‬اعتماد‭ ‬أساليب‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬غير‭ ‬الأحفوري‭ ‬إلى‭ ‬محركات‭ ‬ومواد‭ ‬جديدة،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬مليارات‭ ‬الركاب‭.‬

نقلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬عالمياً‭ ‬4‭,‬5‭ ‬مليارات‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬2‭,‬4‭%‬‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬العالمية،‭ ‬بحسب‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬النظيف‭ (‬ICCT‭).‬

ويُتوقَّع‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الراهن‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة،‭ ‬وتتضاعف‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2050‭.‬

وبين‭ ‬سنتي‭ ‬2009‭ ‬و2019،‭ ‬حسّنت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬لناحية‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭,‬4‭%‬،‭ ‬بحسب‭ ‬اتحاد‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الدولي‭ (‬Iata‭)‬،‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬وارتفاع‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

ولطالما‭ ‬سعى‭ ‬الفاعلون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬ليكون‭ ‬الأخير‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬فالطائرة‭ ‬التي‭ ‬تستهلك‭ ‬كميات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬تكون‭ ‬مُربحة‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر،‭ ‬لكن‭ ‬الضغط‭ ‬البيئي‭ ‬المتزايد‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬بمثابة‭ ‬تحدٍّ‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارها‭.‬

ويتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ (‬ICAO‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭.‬

أي‭ ‬تقدّم‭ ‬أُحرز‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التكنولوجية؟

تشير‭ ‬مجموعة‭ “‬إر‭ ‬ترانسبورت‭ ‬أكشن‭ ‬غروب‭” (‬ATAG‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬الطائرات،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬34‭ ‬‭% ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المُتوقَّع‭ ‬لتقليص‭ ‬الانبعاثات‭ ‬سيكون‭ ‬ناتجاً‭ ‬من‭ ‬تحسينات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬وزن‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬مواد‭ ‬مركبة‭ ‬جديدة‭ ‬وتصميمات‭ ‬حديثة‭ ‬للأجهزة‭ ‬والمحركات‭.‬

وتعمل‭ “‬سي‭ ‬اف‭ ‬ام‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬شركتي‭ “‬جنرال‭ ‬إلكتريك‭” ‬و‭”‬سافران‭”‬،‭ ‬على‭ ‬مشروعها‭ “‬رايز‭” ‬الذي‭ ‬يُعنَى‭ ‬بتقنيات‭ ‬المحركات‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭% ‬أقلّه،‭ ‬فيما‭ ‬تُعدّ‭ “‬رولز‭-‬رويس‭” ‬البريطانية‭ ‬تقنية‭ “‬اولترافان‭” ‬التي‭ ‬ابتكرتها‭ ‬لتشغيل‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬الحجم‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الدفع‭ ‬الكهربائي‭ ‬غير‭ ‬وارد‭ ‬للطائرات‭ ‬التجارية،‭ ‬فإن‭ ‬إضافة‭ ‬محرك‭ ‬كهربائي‭ ‬مدعوم‭ ‬بخلية‭ ‬وقود‭ ‬الهيدروجين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬الطاقة‭ ‬اللازمة‭ ‬خلال‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬هبوطها‭.‬

توجيه‭ ‬أفضل‭ ‬للطائرات؟

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التحسينية‭ ‬7‭% ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المُتوقع،‭ ‬بحسب‮ ‬‭”‬إر‭ ‬ترانسبورت‭ ‬أكشن‭ ‬غروب‭”.‬

ولناحية‭ ‬الطيران،‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تفضيل‭ ‬المسار‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صعود‭ ‬الطائرة‭ ‬ونزولها‭ ‬باستمرار‭ ‬لتجنّب‭ ‬التأخيرات‭ ‬عند‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المطارات‭.‬

وعلى‭ ‬الأرض،‭ ‬يتم‭ ‬تفضيل‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬المدرج‭ ‬عبر‭ ‬تشغيل‭ ‬محرك‭ ‬واحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬كهربائية‭.‬

شراء‭ ‬أرصدة‭ ‬كربون؟

ويمكن‭ ‬لشركات‭ ‬الطائرات‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬أرصدة‭ ‬كربون‭ ‬عبر‭ ‬آليات‭ ‬تعويض‭ ‬الكربون‭ ‬الأوروبية‭ (‬ETS‭) ‬أو‭ ‬الدولية‭ (‬كورسيا‭).‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الآليات‭ ‬6‭% ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المُتوقع‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ “‬صفر‭ ‬انبعاثات‭ ‬للكربون‭”. ‬وتندد‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬كثيرة‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬المشكلة،‭ ‬فيما‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭.‬

ما‭ ‬دور‭ ‬الوقود‭ ‬المُستدام؟

تشير‭ “‬إر‭ ‬ترانسبورت‭ ‬أكشن‭ ‬غروب‭” ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬53‭% ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬الضروري‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬المُستدام‭.‬

ويُستعان‭ ‬بالوقود‭ ‬المستدام‭ ‬للطيران‭ ‬والذي‭ ‬يُنتَج‭ ‬من‭ ‬الكتل‭ ‬الحيوية‭ (‬زيوت‭ ‬مُستخدمة،‭ ‬بقايا‭ ‬خشب،‭ ‬طحالب‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬الموجودة‭ ‬راهناً‭ ‬والمُرخصة‭ ‬لقبول‭ ‬مزيج‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬الكيروسين‭ ‬الأحفوري،‭ ‬وبنسبة‭ ‬100‭% ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬المصنّعون‭.‬

ويمكن‭ ‬لهذا‭ ‬المزيج‭ ‬أن‭ ‬يقلّص‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭% ‬مقارنة‭ ‬بالكيروسين‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬العمل‭ ‬الكاملة‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكيروسين‭ ‬الأحفوري،‭ ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬وصلت‭ ‬الكمية‭ ‬المُنتجة‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬0‭,‬1‭%‬‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬كيروسين‭ ‬الطيران‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬إنتاجه،‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬التدريجي‭ ‬باعتماد‭ ‬الوقود‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬2‭% ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬70‭%‬‭ ‬سنة‭ ‬2050‭.‬

وتُجمِع‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الكتل‭ ‬الحيوية‭ ‬ليست‭ ‬لانهائية‭ ‬ولن‭ ‬تغطي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوقود‭ ‬المُستدام‭ ‬سوى‭ ‬لسدّ‭ ‬متطلبات‭ ‬العام‭ ‬2030‭.‬

لذا‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬الوقود‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المعروف‭ ‬أيضاً‭ ‬بالوقود‭ ‬الكهربائي‭ ‬أو‭ ‬الوقود‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ويجري‭ ‬تصنيع‭ ‬هذا‭ ‬الوقود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الذي‭ ‬يُنتَج‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬كالطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬أو‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬وثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬التقاطه‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأدخنة‭ ‬الصناعية‭.‬

ولتشجيع‭ ‬تطويرها،‭ ‬يشير‭ ‬القانون‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬حصة‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬الوقود‭ ‬المستدام،‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ % ‬عام‭ ‬2050‭.‬

ويستلزم‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬الوقود‭ ‬الإلكتروني‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬الضرورية‭ ‬لإنتاج‭ ‬الهيدروجين،‭ ‬وسيتمثل‭ ‬التحدي‭ ‬تالياً‭ ‬في‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬الكمية‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬وفي‭ ‬خفض‭ ‬أسعارها‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬راهناً‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬الكيروسين‭ ‬بنحو‭ ‬ثماني‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭.‬

طائرة‭ ‬على‭ ‬الهيدروجين؟

تجري‭ ‬شركة‭ “‬إيرباص‭” ‬دراسات‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تُدخِل‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬عام‭ ‬‮ ‬2035‭ ‬طائرة‭ ‬تجارية‭ ‬قصيرة‭ ‬أو‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحرق‭ ‬الهيدروجين‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المحرك،‭ ‬وعدم‭ ‬إطلاقها‭ ‬تالياً‭ ‬سوى‭ ‬بخار‭ ‬الماء‭.‬

وتواجه‭ ‬الشركة‭ ‬المصنّعة‭ ‬للطائرات‭ ‬شكوكاً‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬فاعلة‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬بسبب‭ ‬تحديات‭ ‬تقنية‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬ضرورية‭ ‬لتشغيل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭.‬

وتتمثل‭ ‬أبرز‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬تخزين‭ ‬الهيدروجين‭ ‬ونقله،‭ ‬إذ‭ ‬يُفترض‭ ‬تسييله‭ ‬على‭ ‬حرارة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ – ‬253‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وتخزينه‭ ‬في‭ ‬خزانات‭ ‬مبرّدة‭ ‬تشغل‭ ‬حجماً‭ ‬أكبر‭ ‬بأربع‭ ‬مرات‭ ‬مما‭ ‬يستلزمه‭ ‬الكيروسين‭.‬