إعادة عقار مغتربة بعد محاولة للإستيلاء عليه بطرق غير قانونية

جهد إستخباراتي يطيح بمسؤول الخلايا النائمة وتفخيخ العجلات في داعش

بغداد -الزمان

الموصل -سامر الياس سعيد

اطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بمسؤول تكوين الخلايا النائمة وتفخيخ العجلات لداعش في نينوى.واشارت المديرية في بيان امس ان (مفارز الاستخبارات في قيادة عمليات نينوى تمكنت من القبض على احد الإرهابيين في حي الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل), واضاف أن (الارهابي هو مسؤول عن تفخيخ العجلات في غربي نينوى ويعمل حاليا على تكوين خلايا نائمة), واوضح البيان ان (المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 /1 إرهاب). وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على ارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي فور. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة نظرت بقضية مدان أعترف في التحقيقين القضائي والابتدائي بالعمل لصالح داعش وكان يستخدم هذه الاصابع في صناعة العبوات الناسفة لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في صفوف المدنيين)، لافتا الى ان (المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ).

سطو مسلح

وصدقت محكمة تحقيق الكرخ أقوال متهمين اثنين عن جريمة قيامهما بعملية سطو مسلح على أحد الدور السكنية في منطقة العامرية.واوضح البيان ان (المتهمين اعترفا صراحة أمام قاضي التحقيق بارتكاب الجريمة وبالتعاون مع متهمين أخرين)، مشيرا الى (ضبط المواد المسروقة أثناء إلقاء القبض على المتهمين), وتابع البيان ان (المحكمة صدقت اقوالهما وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهما وفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي). الى ذلك تمكنت هيئة النزاهة من احباط محاولة للاستيلاء على عقار مغتربةٍ بطرقٍ غير قانونية. واكدت الهيئة في بيان امس ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية تمكنوا من إحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيته لإحدى المواطنات المغتربات بطرق غير قانونية فيما تم ضبط الوكالة الوهمية والمستمسكات المزورة المستخدمة بمحاولة الاستيلاء). وعلى الصعيد نفسه , اكد البيان ان (كميناً محكماً لمتهمين بالقرب من احدى الوزارات ضبط المتهم الأول متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الف دولار كجزء من مبلغ الرشا البالغ 5 الاف دولار، في ما تم ضبط المتهم الثاني أثناء تسليمه الأمر الإداري الخاص بالتعيين فضلا عن ضبط هويتين صادرتين عن مكتبي نائبين في مجلس النواب منتهيتي الصلاحية تحملان اسم المتهم الأول وصورته), واشار الى (احالة المتهمين بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما استنادا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983). من جهة اخرى, ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مسافرا ايرانيا بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.

ضبط هيرويين

وقالت الهيئة في بيان امس إن (فرق العمل في المنفذ بمحافظة البصرة تمكنت من ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة هيروين يقدر وزنها 20.3 غراما تقريبا)، مبينا ان (المتهم احيل بصحبة المادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب لإجراء اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه). كما تمكنت الهيئة من ضبط خمس حاويات حجم 40 قدما تحتوي على عشرين عجلة دون الموديل معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وذكر البيان انه (وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط الحاويات من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي وبعد تدقيق المعاملة الكمركية اتضح انها مزورة، حيث وجدت العجلات مخبأه خلف أثاث منزلي وكانت الغاية من هذه العملية تمرير العجلات خلافا للضوابط المعمول بها).واعادت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي أصدار 5 حقائب أدوية بشرية بصحبة مسافر صيني الجنسية. ولفت بيان امس الى ان (السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي تمكنت من اعادة اصدار 5 حقائب ادوية بشرية بصحبة مسافر صيني الجنسية كونها مخالفة لضوابط الأستيراد المتبعة), وتابع أن (مديرية كمرك المنطقة الشمالية قامت ايضا بأتلاف أرسالية مواد غذائية تتكون من مسحوق عصير ومادة الماجي لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة).