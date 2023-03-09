جهاز مكافحة الارهاب يقبض على ثمانية عناصر لداعش في الانبار وجنوب بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية شملت عدة مناطق.

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): “نفذت قوة من أبطالنا واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين في كركوك، وضمن إدامة التنسيق مع إقليم كردستان تمكن فوج مكافحة إرهاب السليمانية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين“.

وأضاف البيان” كما تمكنت قواتنا بتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب أربيل من إلقاء القبض على أحد المطلوبين، كما تم القبض على آخر في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين“.

وتابع” أما في المناطق الوسطى وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي فقد تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في العاصمة بغداد حي الجامعة، وبعملية خاطفة في ناحية اليوسفية جنوب بغداد أُلقي القبض على أحد العاملين في المفارز العسكرية لما يسمى ولاية الفلوجة ونقل بعدها إلى ما يسمى ولاية الجنوب من ولايات الخرافة الزائلة“.

ولفت البيان إلى، أنه” تم القبض كذلك على إرهابي آخر بقضاء الحبانية في محافظة الأنبار، فيما نفذ أبطالنا واجبا في محافظة ديالى قضاء الخالص (البو بالي) أسفر عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخارجين عن القانون وأحد المشتركين في أحداث منطقة (الجيالية)”.