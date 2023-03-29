جنيفر أنيستون:العالم بحاجة إلى الفكاهة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترى‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬جنيفر‭ ‬أنيستون‭ ‬أنّ‭ “‬العالم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفكاهة‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إتاحة‭ ‬نتفليكس‭ ‬الجمعة‭ ‬فيلم‭ “‬موردر‭ ‬ميستري‭ ‬2‭” ‬الكوميدي‭ ‬الذي‭ ‬تؤدي‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آدم‭ ‬ساندلر‭ ‬ويجمع‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭.‬

وتلاحظ‭ ‬أنيستون‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬الفيلم‭ ‬إنّ‭ “‬الكوميديا‭ ‬تطوّرت‭ ‬والأفلام‭ ‬تغيّرت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬بات‭ ‬الأمر‭ ‬دقيقاً‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬مما‭ ‬يصعّب‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬الممثلين،‭ ‬فحلاوة‭ ‬الكوميديا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وعلى‭ ‬الحياة‭”.‬

وتضيف‭ ‬أنّ‭ “‬العالم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفكاهة‭! ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬الجميع‭ ‬منقسمون‭”.‬

وتؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬سيناريو‭ ‬عمل‭ ‬كمسلسل‭ “‬فريندز‭” ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬وحظيت‭ ‬أنيستون‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭ ‬بفضله،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ممكناً‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬نفسها‭ ‬حالياً‭.‬

وتضيف‭ “‬هناك‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬بالكامل،‭ ‬فالأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يشاهدون‭ ‬حلقات‭ +‬فريندز‭+ ‬حالياً‭ ‬يجدونها‭ ‬مسيئة‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ “‬ووك‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬اليقظة‭ ‬حيال‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬والتمييز‭.‬‮ ‬

وتلاحظ‭ ‬متنهدةً‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ “‬باتوا‭ ‬يجدون‭ ‬دائماً‭ ‬شيئاً‭ ‬مسيئاً‭”‬،‭ ‬علماً‭ ‬أنّ‭ ‬مسلسل‭ “‬فريندز‭” ‬كان‭ ‬يتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬حساسة‭ ‬كالمثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬بأسلوب‭ ‬منفتح‭ ‬ومتفهّم‭ ‬وفكاهي‭.‬

وتقرّ‭ ‬بأن‭ ‬سيناريو‭ “‬فريندز‭” ‬كان‭ ‬يتضمّن‭ ‬تفاصيل‭ “‬غير‭ ‬مقصودة،‭ ‬وأخرى‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬التفكير‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭” ‬لكنها‭ ‬تذكّر‭ ‬بأنّ‭ ‬المناخ‭ ‬يومها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ “‬بالحساسية‭ ‬نفسها‭ ‬السائدة‭ ‬راهناً‭”.‬

أما‭ ‬آدم‭ ‬ساندلر،‭ ‬فيقول‭ ‬بنبرة‭ ‬المزاح‭ “‬هل‭ ‬تعلمون‭ ‬ماذا‭ ‬تغيّر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الكوميديا؟‭ ‬الملابس‭!”‬،‭ ‬وتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬أنيستون‭ ‬بالقول‭ “‬أتذكرين‭ ‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الكوميدي؟‭ ‬كانوا‭ ‬يوفّرون‭ ‬لنا‭ ‬موازنة‭ ‬محدودة‭ ‬ويقولون‭ ‬لنا‭ ‬ارتدوا‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكنكم‭ ‬بهذا‭ ‬المبلغ‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فيريدون‭ ‬منّا‭ ‬أن‭ ‬نبدو‭ ‬مذهلين،‭ ‬وبات‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬علينا‭ ‬بذله‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭”.‬

‭ ‬أميركيان‭ ‬مُربكان‭ ‬

في‭ ‬فيلم‭ “‬موردر‭ ‬ميستري‭ ‬2‭”‬،‭ ‬لا‭ ‬يرتدي‭ ‬ساندلر‭ ‬وأنيستون‭ ‬ملابس‭ ‬كسائحين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يتصرّفان‭ ‬كأميركيَّين‭ ‬مُربكَين‭.‬

وتعلّق‭ ‬أنيستون‭ ‬بالقول‭ “‬هذه‭ ‬صيغة‭ ‬الفيلم‭: ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬كسمكتين‭ ‬خارج‭ ‬المياه‭”.‬

ويتناول‭ “‬موردر‭ ‬ميستري‭” ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬جزؤه‭ ‬الأول‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬عبر‭ ‬نتفليكس‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬مغامرات‭ ‬شرطي‭ ‬يتلقى‭ ‬مساعدة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كمصففة‭ ‬للشعر،‭ ‬لحلّ‭ ‬قضية‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني،‭ ‬فيؤسس‭ ‬الزوجان‭ ‬وكالة‭ ‬تحرٍّ‭ ‬يشهد‭ ‬وضعها‭ ‬تدهوراً،‭ ‬حتى‭ ‬يُخطف‭ ‬صديقهما‭ ‬‮ ‬المهراجا‭ ‬المليونير‭ (‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬عديل‭ ‬أختر‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهما‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬والبدء‭ ‬بمغامرات‭ ‬جديدة‭.‬

وقد‭ ‬يبدو‭ ‬أنيستون‭ ‬وساندلر‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬كأميركيين‭ ‬مُربكين،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تفلت‭ ‬منهما‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإنتاج‭ ‬الفيلم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الممثلان‭ ‬الفرنسيان‭ ‬داني‭ ‬بون‭ ‬وميلاني‭ ‬لوران‭ ‬اللذين‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

ويقول‭ ‬داني‭ ‬بون‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬شخصية‭ ‬شرطي‭ ‬فرنسي‭ “‬هناك‭ ‬ممثلون‭ ‬يتقنون‭ ‬السيناريو‭ ‬خلال‭ ‬التصوير‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أحياناً،‭ ‬أتلقّى‭ ‬نصاً‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬مساءً‭ ‬ويكون‭ ‬التصوير‭ ‬مقرراً‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ (…) ‬فالعمل‭ ‬عليه‭ ‬وإتقانه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬تصوير‭ ‬المشاهد‭”.‬

أما‭ ‬ميلاني‭ ‬لوران،‭ ‬فتقول‭ “‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬عندما‭ ‬نصوّر‭ ‬أعمالاً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬أميركيين‭ ‬بارزين،‭ ‬نخشى‭ ‬الشعور‭ ‬بالخيبة‭. ‬لكنهم‭ ‬لطفاء‭ ‬جداً‭ ‬والعمل‭ ‬معهم‭ ‬إضافة‭ ‬لنا‭”.‬