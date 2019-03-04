(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (20)

جنرال في الجيش الأمريكي يوجه رسالة غير مسبوقة إلى المفوضية بشأن نتائج الإقتراع – فريد ايار

يساعد الامم المتحدة في هذه المهمة بل ويتقدم عليها عدد من الخبراء تستدعيهم ، ولكن باشارة امريكية، من المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية (ايفيس) التي تعنى بشؤون الانتخابات في العالم ، هؤلاء الخبراء الـ (10) وعلى رأسهم الامريكي جاريت بلانك كانوا على اتصال مباشر بالسفارة الامريكية في بغداد ينقلون الى المعنيين هناك ما يجري في المفوضية .

كنت الاحظ انه ما ان تحصل مشكلة داخل المفوضية او خلاف في وجهات النظر داخل مجلس المفوضين حول القضايا الانتخابية الا ويزور احد مسؤولي السفارة الامريكية المفوضية في اليوم التالي متنقلاً بين غرف المفوضين مستعلماً عن كل شيء. من جهتها كانت السفارة الامريكية تخصص بعض المسؤولين للتعامل مع المفوضية والمفوضين وقد اشرنا الى هذا الامر في صفحات سابقة وكان عمل هؤلاء رفع التقارير حول سير العملية الانتخابية التي قالت عنها الخبيرة المعروفة كارينا بيريللي “العملية يجب ان تسير والانتخابات يجب ان تنجح مهما كلف الامر ولا يمكن لاية صعوبة ان توقف هذا المسار”.رغم ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية حدد موعد اجراء الانتخابات ان تكون قبل 31 / كانون الثاني 2005 فاننا كنا نلاحظ من خلال الحديث مع بعض المسؤولين الامريكان وخبراء الامم المتحدة الذين يأتمرون بأمرهم ان هناك اصراراً امريكياً على اجراء الانتخابات في موعدها كون الامر محطة سياسية وليست امنية، فبعد سنتين من الاحتلال وتعيين بول بريمر حاكماً ادارياً اولاً ثم تشكيل حكومة انتقالية ثانياً فأن الوضع الامني لم يتحسن وهو سيستمر كذلك حتى بعد الانتخابات وعليه فان اي طرح لارجاء الانتخابات، كما طالبت به بعض القوى، سيضاعف من تعقيدات الحالة السياسية. لذلك فان امل امريكا من نتائج الانتخابات هو ابراز سلطة سياسية جديدة لها نسبة شرعية من المؤيدين العراقيين ربما يمكنها من ضبط الوضع الامني وهي بالتالي ستعمل تحت اشرافها وتحت وصايتها مما يعني استمرار الاحتلال بوسائل غير مباشرة.

بعد ان امنت الولايات المتحدة مساعدة الامم المتحدة في إجراء العملية الانتخابية، تلك المساعدة التي ستعطيها مصداقية وكذلك موافقة المرجع الشيعي اية الله العظمى السيد علي السيستاني، من اجل انجاز عملية الانتقال في المواعيد المحددة، طلبت من القوات المتعددة الجنسيات والتي كانت القوة الوحيدة القادرة على حماية العملية الانتخابية تقديم مساعداتها بالشكل الذي تراه.

ففي “برنامج” مطبوع من قبل تلك القوات (1) وبألوان زاهية بتاريخ 18/ آب (اغسطس) 2004 تم وضع برنامج متكامل للعملية الانتخابية والخطوات التي ستحصل لغاية كانون اول-ديسمبر 2005.

برنامج مطبوع بألوان

احتوت الصفحة الثانية من ذلك البرنامج، غير المحظور نشره، كما اشارت القوات (Unclassified/Foto) على صورة الجنرال جورج كيسي بنياشينه (Gen Casey) وتحتها صورة اللفتنـــــانت جنـــــرال ميتز (TG Met). اما في الصفحات السبع الباقية من هذا المطبوع فتوجد كل تقسيمات العملية الانتخابية اعتباراً من اول عملية مقدراً لها ان تنفذ قبل 31/ كانون الثاني-يناير /2005 وفقاً لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ولغاية انتــــــــخابات مجلس النواب في شهر كانون اول-ديسمبر 2005.

ويشير هذا البرنامج الى الاسس التي بني عليها ومنها قانون ادارة الدولة الذي اصدره مجلس الحكم المدني والقرار (1546) الصادر عن مجلس الامن الدولي ويؤكد في الصفحة السادسة منه أنَّ القوات العسكرية ليست هي المسؤولة عن اجراء الانتخابات… بل تساعد المنظمات الدولية لاجراء تلك الانتخابات… وان مدى المساعدة يعتمد على سعة وامكانات المنظمات الدولية على اجراء الانتخابات واشار البرنامج الى ان المساعدات العسكرية ستشمل فرض الامن، المساعدات اللوجستية والتأمين الحياتي والمساهمة في الحملات الاعلامية.

وفي 28 آب – اغسطس 2004 وزع في المفوضية برنامج جديد للقوات المتعددة الجنسيات بعنوان “دعم للانتخابات العراقية” اذ يظهر فيها الكثير من التقسيمات الاكثر دقة بالاضافة للخطوات التي ستتبع ومنها تسجيل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية والحملة الاعلامية وموعد انتخابات الجمعية الوطنية واعلان النتائج وتقسيم المقاعد.

في رسالة قائد القوات المتعددة الجنسيات الجنرال الامريكي جورج كايسي تضمنها ذلك البرنامج او الكراس المطبوع بالوان انيقة ابلغ القادة الميدانيين في العراق عن وجود حالات متزايدة من الاستفسارات من جانب الشعب العراقي للقوات المتواجدة في الشوارع حول عملية الانتخاب.. واشار المطبوع الى ان هذا الفراغ يجب ملؤه (ان لم يكن من قبل المفوضية العليا للانتخابات في العراق فمن قبل قوات الامن العراقية) مع العلم انه من الضروري اطلاق معلومات حول الانتخابات العراقية في وقت يسبق اطلاق برامـج تثقيـف الناخبين ويجب تجنب الوضع الذي يصبح فيه “الجندي” (ويقصد هنا الامريكي) مسؤولاً بشكل مبدئي عن نشر المعلومات حول الانتخابات العراقية.

واشارت رسالة كيسي بأنه يفترض نشر اعلانات بصفحات كاملة في الصحف العراقية لمدة اسبوع تفصل فيها الخطط العراقية لعمليات تسجيل الناخبين والانتخاب وغير ذلك حتى تثبت هذه الاعلانات ان العراقيين سوف يجرون الانتخابات بمساعدة محدودة. هذه التوجيهات تظهر ان الولايات المتحدة الامريكية لم يكن يهمها الإيحاء بأنها تشرف على الانتخابات بل تساهم في نجاحها وهو الهدف الذي كانت ترغب به للاسباب التي ذكرناها سابقاً. وعودة الى رسالة الجنرال كيسي نجد انه يقترح ان تطبع البطاقات الاولى بالانكليزية والعربية لتعطي معلومات للعراقيين الذين يطرحون اسئلة حول الانتخابات تؤكد اشراف العراقيين عليها وتغطي نقاطاً نشرت عبر الاعلانات الصحفية للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. اما البطاقة الثانية فهي لاستعمال الجنود فقط تشتمل على مراجعة شاملة للانتخابات العراقية (افعل) و(لا تفعل) للقوات العسكرية التي تدعم الانتخابات. ان هاتين البطاقتين سوف تبعدان القوات عن الدخول في النقاشات وتخدمان الاشراف العراقي عليها.

الحقيقة ان مجلس المفوضين لم يجد اية فائدة او نتيجة من مثل هذه المطبوعات بل واعتبر الامر لا يعنيه ولا اتذكر شخصياً ان مجلس المفوضين بحث هذا الامر في احد اجتماعاته فالامريكان كانت لهم اجندتهم الخاصة التي ليست بالضرورة مطابقة للاجندة العراقية التي كان يمثلها مجلس المفوضين.

ورغم ما كانت القوات المتعددة الجنسيات تبديه من تعاون مع المفوضية الا ان صعوبات كثيرة كانت تعترض العمل الذي يفترض ان لا تنجزه كمفوضية انتخابية في المنطقة الخضراء المحصنة فقط بل الانتقال ايضاً الى خارجها او السفر الى المحافظات الاخرى.

فقد اقر مجلس المفوضين في 9 كانون الثاني – يناير 2005 بارسال رسالة الى القوى المتعددة الجنسية (المقر العام) حول ضرورة الارتقاء بمكانة المفوضية وضرورة وجود حرية للوصول لمنشاءات وقواعد القوى المتعددة الجنسية التي كانت تخزن فيها المواد الانتخابية.

وفي جوابه على رسالة المفوضية قال البريغادير جنرال ستيفن ج. هاشهم قائد اللواء العام Brigadier General Steven J. Hashem في 17 كانون الثاني – يناير 2005 (MNF-ICMO) نحن على دراية تامة بالمضايقات الناجمة في الدخول الى المنطقة الدولية او قواعد القوى متعددة الجنسية، على اية حال ان التأخر هو انما نتيجة للاجراءات الامنية المتشددة المتبعة داخل المنطقة الدولية بناء على الاجواء المتأزمة امنياً.

لسوء الحظ لا يسعنا اصدار هويات امنية خاصة بوزارة الدفاع (DOD) اي بطاقات السماح بالدخول والتي يقتصر اصدارها على الاشخاص الحاصلين على عقود من الولايات المتحدة… لقد قمنا باصدار بطاقات القوى المتعددة الجنسيات الزرقاء اي بطاقات السماح بالدخول للمفوضين والتي تشير بوضوح الى تمييزكم بهذا السماح كذلك قمنا مؤخراً باصدار تعليمات واضحة لجنودنا للارتقاء بهذا السماح باستخدامكم لهذه البطاقات اضافة لحمايتكم الخاصة.

وتقول رسالة البريغادير جنرال ان السلامة والامن هما من الألويات في نقاط التفتيش التابعة لنا وكما تعلمون ان القوات المعادية للعراق تسعى للحصول على السماح بالدخول وقد حاولت ذلك بالسيارات المفخخة في العام الماضي… نحن نواجه عدواً متربصاً واي خطأ يمكن ان تترتب عليه نتائج كارثية، عليه قمنا باعتماد اجراءات قاسية لضمان الحفاظ على سلامتكم وسلامة عوائلكم.

بتاريخ 28 آب-اغسطس 2005 وكانت المفوضية تعمل بدأب للتحضير لعملية الاستفتاء على الدستور التي ظهر وقتذاك ان لها اهمية خاصة بالنسبة لقوات التحالف، تسلمت المفوضية رسالة من الميجر اماندا فيلدنغ Major Amanda Fielding الرائدة الاسترالية المسؤولة عن الارتباط بين المفوضية وقوات التحالف تشير فيها الى عرض مقدم من القوات المتعددة الجنسيات للمساعدة في الاتصال الجماهيري بشكل خاص والترويج والاعلان لتسجيل الناخبين والاستفتاء في محافظة الانبار وقالت الرسالة ان الفيلق دفع ثمن وقت بث على قنوات التلفاز الفضائية وفي الصحف في كافة انحاء العراق… لقد تم شراء هذا الوقت في القنوات الفضائية من أجل قيام التحالف بنصح وتعليم الجمهور المواضيع الامنية ثم اكتشف التحالف(؟!!) أنّه لا ضرورة لاستخادم كل الوقت والمجال المخصص لذلك.

رسالة رائدة استرالية

واشارت رسالة الرائدة الاسترالية الى ان قوات التحالف تود عرض وقت البث المدفوع مسبقاً على الفضائيات والصحف على المفوضية العليا للاعلان عن الاستفتاء العام والانتخابات والتحالف لا يطلب تعويض مقابل الوقت والمجال للاعلان المستخدم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (1).

لم يشارك مجلس المفوضين في رسالة بعث بها الى العميد بلاك لييج BG Black Ledge نائب رئيس هيئة الاركان في القوات المتعددة الجنسيات رأيهم في توزيع المواد الانتخابية او العمل في الاتصال الجماهيري والدعاية الانتخابية او استعمال اوقات البث المدفوعة من قبل تلك القوات الى الفضائيات والصحف وطلبت رسالة المفوضية عدم الدخول في مثل هذه النشاطات التي تتخصص بها دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية لان مثل هذا الامر سيفسر بان القوات المتعددة الجنسية تؤثر على التصرفات المستقلة للمفوضية وبالتالي على سير العملية الاستفتائية ككل.

كاميرا المعركة – الخلاف مع الامريكان

كانت المفوضية قد اصدرت بتاريخ 13/ تشرين اول-اكتوبر 2005 بياناً حول البدء بالاستفتاء على الدستور في المعتقلات والمستشفيات وقالت في ذلك البيان المرقم (25) ان عملية الاستفتاء في السجون والمعتقلات والمستشفيات بدأت صباح اليوم في الاماكن المقررة والتي تم الاتفاق عليها مع الجهات العراقية المختصة والقوات المتعددة الجنسيات وستستمر العملية يومي 13 و14 تشرين اول-اكتوبر.

وذكر البيان ان السماح لأجهزة الاعلام والتصوير في المعتقلات يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية وتوجهات الامم المتحدة وانظمة المفوضية التي تمنع قيام الصحفيين داخل مراكز الاقتراع بتصوير الناخبين على الرغم من ارادتهم اذ يعتبر هذ الفعل خرقاً لحقوق السجناء المدنية ويتنافى مع المبادئ الانسانية المذكورة… وآمل المجلس في بيانه ان يتفهم الجميع هذه الخطوات التي تتناغم مع القوانين الدولية وتحرص على ان تكون عملية الاستفتاء حرة ونزيهة وشفافة.بتاريخ 14/ تشرين اول-اكتوبر عقدنا مؤتمراً صحفياً للتحدث عن نتائج عملية الاستفتاء الخاص فأشرنا في ذلك المؤتمر الى ان خرقاً حصل في سجن ابو غريب من قبل قوات التحالف حيث تم تصوير المسجونين اثناء الادلاء باصواتهم وهذا ما يتعارض مع المعايير الدولية. يبدو ان كلامنا هذا اغضب الامريكان كما اغضبناهم سابقاً باعتراضنا على تكاليف بناية المفوضية وكذلك وقوفنا بوجه تصرف منظمة (ايفيس) وهي امريكية الصنع حول استقدام اشخاص للعمل في المفوضية دون اخذ رأي مجلس المفوضين، فبعث الميجر جنرال الدون. اي. باركويل نائب رئيس هيئة الاركان –العمليات الاستراتيجية- قوات التحالف برسالة الى المفوضية بتاريخ 15 / تشرين اول-اكتوبر شرح في مقدمتها مسألة توظيف وحدة الفيلم العسكري والتي تدعى (كاميرا المعركة) التي هي –كما جاء في الرسالة- ليست اداة تستخدم في الامور العامة بل تستخدم في التسجيل من اجل الاجيال المستقبلية وللاحداث التاريخية ذات الاهمية المحددة ولكي تمثل الشاهد العيان (البصري) للانشطة الحساسة او المثيرة للخلاف والجدل.

واعترفت رسالة البريغادير جنرال ان هذه الكاميرا استخدمت في ابو غريب من اجل هذا الغرض الواضح ولم تكن هناك اية نية لاذاعة ذلك او جعل التقرير للاغراض العامة. وجاء في الرسالة ولهذا فانني ادحض/انقض تعليقات الاستاذ فريد ايار والتي ادلى بها في المؤتمر الصحفي للمفوضية عندما قال: “ان هذا التصوير يعتبر انتهاكاً لحرمة وحقوق المسجونين”.

ويبدو من تصرفات القوات المتعددة الجنسية الامريكية انها لم تكن مرتاحة من بعض الاعمال المستقلة التي كنا نقوم بها وكان هذا الامر احد العوامل التي جعلت هذه القوات تقتحم البيت الذي كنا نسكن فيه في المنطقة الخضراء وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً.

في رسالة غير مسبوقة وردت الى مجلس المفوضين من الميجر جنرال في الجيش الامريكي الدون. اي. باركويل بتاريخ 30 / كانون اول-ديسمبر /2005 طلب فيها من المفوضية التبليغ المسبق عن الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب التي لم تكن قد اعلنت بعد في ذلك الوقت، وعللت الرسالة ذلك بهدف الاستعداد وتأمين المتطلبات اللازمة لمجابهة اي عمل قد يقوم به من هم غير سعيدين بالنتائج التي ستعلن والذين من الممكن اقتراف بعض اعمال عنف من قبلهم.

واوصت الرسالة المفوضية العليا المستقلة بعدم اعلان النتائج في العطل وقالت ان اعلان النتائج في العطل التي بدأت اليوم سيسمح للقادة الدينيين بالتشجيع على العنف من مساجدهم وجوامعهم سيما وان ايام العطل يكثر فيها ممن يذهبون إلى تلك الاماكن. ويعلل باركويل ان الكثير من الاحزاب التي حصلت على نسبة قليلة من الاصوات في الانتخابات سيقومون مسبقاً بادعاءات عامة للتزوير ويطالبون باعادة الانتخابات لذلك توصي القوات المتعددة الجنسية بان يسبق الاعلان عن النتائج اعلان تقرير المراقبين الخاصين بالامم المتحدة الذين يؤيدون مصداقية الانتخابات وشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وامل باركويل ان تتطابق اهتمامات المفوضية مع الاهتمامات التي تبديها القوات المتعددة الجنسية بشأن اعلان النتائج. كما اشرنا سابقاً لم تكن هذه الرسالة من الامور المهمة في ذلك الوقت، فقد كان لاعضاء مجلس المفوضين من اعباء جسام ما يبعدهم عن مثل هكذا افكار جلها معروف ولكن الذي بدا لنا ان ورود الرسائل من بعض القادة العسكريين الكبار والتابعين للجيش الامريكي كان هدفه تسجيل مواقف امام من هم اكبر منهم اذ طالما ان القائد العام للقوات الامريكية المسلحة في العراق مهتم اشد الاهتمام بالانتخابات ونجاحها وهو امر اكده رئيس الولايات المتحدة اكثر من مرة، كان على القادة الاصغر رتبة فعل “شيء ما” للادعاء فيما بعد انهم ساهموا في انجاح العمليات الانتخابية في العراق.

ان مجلس المفوضين رغم بعض الضعف الذي كان يصيبه بين الفنية والاخرى نتيجة التجاذبات في داخله كان مدركاً اشد الادراك ولديه الكثير من الافكار التي تمكن العملية الانتخابية من ان تمر بسلام كما ان التعاون مع القوات المتعددة الجنسيات كان موجوداً ولكن ضمن اطار محدد لا يخرج بمعظمه عن الدعم اللوجستي الامني.

كان البعض من اعضاء مجلس المفوضين يعتبرون بعضاً من هذه الرسائل تتدخل في الشؤون الداخلية للمفوضية فيما كان البعض الاخر لا يرى بأس من ذلك ولأن الامور كانت تسير بوجهتها الصحيحة فان المجلس قرر الاطلاع عليها فقط دون اتخاذ اي اجراء بشأنها .

اوباما في المفوضية و 30 وفدا من الكونغرس شهد العراق في عام 2005 وهو عام الانتخابات الثلاثة (30) زيارة لوفود من الكونغرس الامريكي وهو رقم قياسي لا اعتقد انه حصل في اية دولة من دول العالم، ويؤكد هذا الامر على مدى الحرص والاهمية التي اعطتها الادارة الامريكية للعمليات الانتخابية التي جرت في العراق في ذلك العام وانعكاسها على السياسة الامريكية سواء في داخل الولايات المتحدة او في العالم. بدأت زيارات وفود الكونغرس تترى الى العراق في ذلك العام المميز، فقد وصلت اربعة وفود في شهر كانون الثاني-يناير 2005(1)فيما وصل في شباط-فبراير 2005 وفدان (2) اما في شهر آذار- مارس فوصلت ثلاثة وفود(3) وفي شهر نيسان –ابريل وصل وفدان(4) وفي شهر ايار –مايو وصلت ثلاثة وفود من الكونغرس(5). اما في شهر حزيران –يونيو فاقتصر وصول وفود الكونغرس الى بغداد وعلى وفد واحد(6) كما وصل وفد اخر في شهر تموز –يوليو(7). ووصل في شهر آب-اغسطس وفدان من الكونغرس (8) وكذلك نفس العدد في شهر ايلول-سبتمبر (9) وفي شهر تشرين اول-اوكتوبر وصل وفد واحد( 10) وفي تشرين الثاني-نوفمبر وصلت ثلاثة وفود (11) وفي شهر كانون اول-ديسمبر وصلت أربعة وفود ايضاً(12) ن الكونغرس.

الجدير بالذكر ان عدداً من هذه الوفود ولا سيما المختلطة منها (من الحزبين الجمهوري والديمقراطي) زارت مقر المفوضية العليا للانتخابات واجرت نقاشات مع عدد من السادة المفوضين وهي نقاشات استقصائية هدفها معرفة الكثير عن العمليات الانتخابية المقبلة طرح الكثير من الاسئلة وجرت مناقشة معه حول الانتخابات المزمع اجراؤها في العراق واتذكر ان احد الوفود الذي زار المفوضية في 13/12/2004. وقد حصل في تلك المقابلة، التي تمت في قصر المؤتمرات ، مناقشة حادة أشار فيها المفوض عز الدين المحمدي عضو مجلس المفوضين الى الفوضى التي حصلت في العراق بعد الغزو الامريكي وكذلك حوادث القتل والتدمير، وذكر أنَّ تصريحات الرئيس بوش حول الانتخابات توحي كما وان الولايات المتحدة الامريكية هي التي تقوم بذلك، لقد لاحظت، وكنت احضر تلك مقابلة بالاضافة إلى الدكتور عبد الحسين الهنداوي رئيس المجلس، ان الجانب الامريكي الذي كان مؤلفاً من سيناتورات من الحزب الجمهوري لم تعجبه المواضيع التي اثيرت فكان ذلك الاجتماع قصيراً الى حد ما وكانت علامات عدم الرضى مرتسمة على محيا الوفد الامريكي وقد سعدت من ذلك لان الامريكان كانوا يتحدثون وكأن العراق ملكهم.

ضم وفد الكونغرس الذي زار بغداد بتاريخ 23/11/2005 وبرئاسة السناتور جوزيف ليبرمان Joseph Lieberman ستة من الاعضاء: خمسة منهم من الديمـــــــــقراطيين وواحد من الحزب الجمهوري ومن بين الاعضاء الديمـــــــــقراطين كان الرئيس السابق للولايات المتحـــــــــدة الامريكية باراك اوباما .Barak Obama

زار هذا الوفد مفوضية الانتخابات مع السفير الامريكي في بغداد السيد خليل زادة الافغاني الاصل واجتمع الى بعض اعضاء مجلس المفوضين ومنهم الدكتور عبد الحسين الهنداوي والسيد عز الدين المحمدي والسيدة عائدة الصالحي وكاتب السطور فتمت مناقشة قضايا عديدة تهم الانتخابات والنجاحات التي حققتها المفوضية .

طرح احد اعضاء الكونغرس من الديمقراطيين وبشكل مفاجيء سؤالاً رجا فيه ان نجيب عليه بصراحة تامة… كان ذلك السؤال: هل تعتقدون انه من الضروري ابقاء القوات الامريكية في العراق ام يجب سحبها؟

اثناء ابداء اعضاء المجلس رأيهم بهذا الموضوع كان السفير خليل زادة يتلفت يميناً وشمالاً وفي عينيه بريق وقلق ويبدو انه كان يود ان يسمع الديمقراطيين من خلال اجاباتنا ان العراقيين لا يمانعون ببقاء الجيش الامريكي في العراق في تلك المرحلة على الاقل .

قلت اثناء ما جاء دوري للاجابة ان الجيش الامريكي موجود حالياً في العراق ونكذب على انفسنا ان قلنا ان عليه ان يغادر فوراً، ذلك لان الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر اقترف خطأ مميتا بالغاء الجيش العراقي والقوى الامنية ، وهذا ما لم يحصل في اية دولة جرت فيها تغييرات عميقة في العالم. ان العراق لن يكون بحاجة الى بقاء الجيش الامريكي عندما يقوى الجيش العراقي وتصبح الشرطة واجهزة الامن والاستخبارات قادرة على الامساك بالوضع الامني في البلد .

انفرجت اسارير السفير الذي رفع اصبعه علامة النصر في ذلك الاجتماع. اما السناتور اوباما الذي جلس على الطرف المقابل لنا فلم يتحدث ابدا بل كانت الابتسامة مرتسمةعلى شفتيه وربّما كان يقول في داخله انني اقرب الى هؤلاء من زملائي اعضاء الوفد.

بتاريخ 14/12/2005 اي قبل يوم واحد من بدء عملية انتخاب مجلس النواب واثناء انغماسنا بالتحضير لانتخابات اليوم التالي تم ابلاغنا بوجود وفد من الكونغرس يود الاجتماع مع اعضاء مجلس المفوضين.

كان الوفد برئاسة السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن Joseph Biden وعضوية السناتور الجمهوري كراهام لندساي Graham Lindsey والسناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس Saxby Chambliss والسناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل Maria Cantwell بدأ ذلك اللقاء، الذي حضره الدكتور عبد الحسين والهنداوي والسيد عز الدين المحمدي والسيدة عائدة الصالحي والانسة سعاد الجبوري وكاتب السطور، سفير الولايات المتحدة السيد خليل زادة الذي قال ان مستقبل العراق هو ضمان لمستقبل العالم ككل ولدينا الكثير مما نواجهه وسنعمل بكل الطرق لمساعدة العراق والانتخابات ، واضاف منذ وجودي في العراق كان لدي ايام جيدة وايام غير جيدة… اليوم هو يوم جيد فاهلاً باعضاء الكونغرس وشكراً لهم على قدومهم للاطلاع على مستقبل العراق.

تناول السناتور بايدن الحديث وقال انه خلال 30 سنة شاهدت الكثير من التغييرات في العالم… وانني معجب كثيراً بما استطعتم فعله بالرغم من صعوبة وحرج الوقت. اننا نمثل الحزبين في الولايات المتحدة وسنقوم بابلاغ المجتمع الامريكي ان ما تفعلونه امر جيد وان عملية الانتخابات ناجحة فشكراً لمهنيتكم.

اعتبرت الولايات المتحدة ان ما يحصل في المرحلة الانتقالية ولاسيما انجاز ثلاث عمليات انتخابية عام 2005 امور لها اهمية كبيرة بالنسبة لها، فلقد ارادت الادارة الامريكية السابقة ، التي غزت العراق، ان تقدم شيئاً للمجتمع الامريكي وللعالم لتثبت أنَّ غزوها اثمر عن نتائج ايجابية وما الانتخابات سوى مثال على ذلك.

استطيع القول في ختام هذا الفصل ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تدخلت وبشكل غير ظاهر في العمليات الانتخابية عام 2005 وعملت كل ما في وسعها لانجاحها . لقد كان هذا هو بيت القصيد بالنسبة لها بصرف النظر عن الاشخاص او الاحزاب او الكيانات السياسية التي تفوز او تخسر.

قد ينطبق قولي هذا وبشكل خاص ومن خلال الكثير من الادلة التي اوردناها على تدخل الادارة الامريكية بانتخابات الجمعية الوطنية التي حصلت في 30/1/2005 وكذلك في انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 اما بالنسبة للاستفتاء فالتدخل كان بشكل اخر .

انتخابات الخارج… هل هي ضرورية؟

لم يدر بخلد من وضع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وفيه مواد تتعلق باجراء الانتخابات ان يتحدث او يشير بكلمة واحدة إلى انتخابات الخارج (Out Country Voting) التي تختلف بشكل كبير عما يجري بالداخل وفيها من التفصيلات والصعوبات التي تؤثر في الكثير من الاحيان على انتخابات الداخل المهمة والكبيرة. ويبدو ان المشرع ادرك هذه الصعوبات فلم يشر اليها في القانون المذكور، والذي اعتبر كدستور لتسيير العراق، شأن العديد من دول العالم المتحضر التي لا تعترف بانتخابات الخارج ولا ترى اي جدوى في صرف الاموال والجهود الكبيرة عليها، فالمواطن الذي يعيش في الخارج ويود المشاركة في الانتخابات يستطيع السفر الى بلده والمشاركة في العملية الانتخابية. اما ان تأتي بصندوق الاقتراع الى باب بيته فهو امر ليس من واجبات الدولة او الحكومة القائمة . اثناء تأسيس المفوضية وبدء عملها لم يتحدث احد من اعضاء المجلس عن هذه الانتخابات اذ كانت الجهود الكبيرة منصبة ومركزة على تنظيم انتخابات الداخل ولكن وبعد تشكيل الكيانات السياسية والائتلافات التي تروم الدخول في المعركة الانتخابية الاولى بدأت تلوح عند بعض القادة السياسيين الجدد مسألة اجراء انتخابات في الخارج ايضاً وبشكل متواز مع الداخل غير مدركين صعوبات ذلك ولا سيما لبلد خرج لتوه من نظام توتاليتاري كانت مسألة تهجير المواطنين منه احد مميزات عهده.

يتبع