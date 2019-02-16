جنرال إيراني يتهم باكستان بدعم جماعة هاجمت الحرس الثوري

طهران-(أ ف ب) – اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت “القوات الامنية الحكومية الباكستانية” بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

وقال اللواء جعفري “على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الاسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الامنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر”، في إشارة إلى جماعة “جيش العدل” التي تبنت الهجوم.