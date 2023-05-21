جندي سابق مبتور الساقين يتسلق أعلى قمة في العالم

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بات‭ ‬الجندي‭ ‬النيبالي‭ ‬السابق‭ ‬هاري‭ ‬بودا‭ ‬ماغار‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬مبتور‭ ‬الساقين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬الركبتين‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تسلّق‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقه‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬هيم‭ ‬بيستا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هاغار‭ “‬وصل‭ ‬الى‭ ‬قمة‭ ‬إيفرست‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬00‭ (‬بتوقيت‭ ‬النيبال‭). ‬وبعد‭ ‬وصوله‭ ‬بنجاح‭ ‬الى‭ ‬القمة،‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬متسلقي‭ ‬الجبال‭ ‬الرئيسي‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬كاتماندو‭ ‬الاثنين‭”. ‬وتعرّض‭ ‬هاري‭ ‬بودا‭ ‬ماغار‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاما،‭ ‬لبتر‭ ‬ساقيه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬الركبتين‭ ‬بعدما‭ ‬داس‭ ‬على‭ ‬لغم‭ ‬يدوي‭ ‬الصنع‭ ‬خلال‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬سنة‭ ‬2010،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬كتيبة‭ ‬الجنود‭ ‬النيباليين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭. ‬وكان‭ ‬اثنان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مبتوري‭ ‬الساقين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الركبتين‭ ‬نجحا‭ ‬في‭ ‬تسلّق‭ ‬إيفرست،‭ ‬هما‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬مارك‭ ‬إنغليس‭ (‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭) ‬والصيني‭ ‬شيا‭ ‬بويو‭ (‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭).‬

وسبق‭ ‬لماغار‭ ‬الذي‭ ‬جُهّز‭ ‬بأطراف‭ ‬اصطناعية،‭ ‬أن‭ ‬تسلق‭ ‬قمماً‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬جبل‭ ‬توبقال‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وبن‭ ‬نيفيس‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬ومون‭ ‬بلان‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وكان‭ ‬مُنع‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬تسلق‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬نيبالي‭ ‬‮ ‬يحظر‭ ‬تسلق‭ ‬إيفرست‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬بُترت‭ ‬ساقاهم‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬البصر،‭ ‬لأسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسلامة‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬النيبال‭ ‬ألغت‭ ‬العمل‭ ‬بالقانون‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وكان‭ ‬ماغار‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ “‬بإمكاننا‭ ‬تكييف‭ ‬حياتنا‭ ‬مع‭ ‬وقتنا‭ ‬ووضعنا،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن،‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حدود،‭ ‬بل‭ ‬تصبح‭ ‬السماء‭ ‬هي‭ ‬الحدود‭”.‬

وتضم‭ ‬النيبال‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬عشر‭ ‬قمم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بينها‭ ‬إيفرست‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬8849‭ ‬متراً،‭ ‬فيما‭ ‬تستقبل‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬ربيع‭ ‬مئات‭ ‬المتسلقين‭.‬

وقال‭ ‬بيجيان‭ ‬كويرالا‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬السياحة‭ ‬النيبالية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬قرابة‭ ‬450‭ ‬متسلق‭ ‬جبل‭ ‬تسلّقوا‭ ‬إيفرست‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الراهن‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬النيبالية‭ ‬أصدرت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬‮ ‬478‭ ‬تصريحاً‭ ‬لتسلق‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭ ‬خاصة‭ ‬بالمتسلقين‭ ‬الأجانب‭. ‬وبما‭ ‬أنّ‭ ‬معظمهم‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬مرشدين،‭ ‬سيحاول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬شخص‭ ‬تالياً‭ ‬تسلق‭ ‬الجبل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الربيع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وتوفي‭ ‬تسعة‭ ‬متسلقين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التسلق‭ ‬الحالي‭.‬