جندية يابانية معتدى عليها تحارب ضد الاعتداءات الجنسية

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كانت‭ ‬رينا‭ ‬غونوي‭ ‬تحلم‭ ‬في‭ ‬طفولتها‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬اليابانية‭… ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬تخوض‭ ‬حرباً‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها،‭ ‬إلى‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬فيها‭.‬

وشكّل‭ ‬قرارها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بالتحدث‭ ‬علناً‭ ‬عمّا‭ ‬واجهته،‭ ‬دافعاً‭ ‬لمئات‭ ‬الضحايا‭ ‬حتى‭ ‬يتطرقن‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬جنسية‭ ‬تعرضن‭ ‬لها‭. ‬لكن‭ ‬بسبب‭ ‬خطوتها‭ ‬هذه،‭ ‬تلقّت‭ ‬غونوي‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬والإهانات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وتقول‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لو‭ ‬أنّ‭ ‬القضية‭ ‬تعنيني‭ ‬وحدي‭ ‬لكنت‭ ‬تخليت‭ ‬عنها،‭ ‬لكنني‭ ‬أحمل‭ ‬آمال‭ ‬كثيرين،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بأقصى‭ ‬جهدي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭”. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬تطرقت‭ ‬الشابة‭ ‬اليابانية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية،‭ ‬متّهمةً‭ ‬زملاء‭ ‬سابقين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬اليابانية‭ ‬بالتحرش‭ ‬بها‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها،‭ ‬وأكدت‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬يحدث‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬العسكرية‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وتقول‭ “‬عندما‭ ‬تمشي‭ ‬في‭ ‬الممر،‭ ‬يقوم‭ ‬أحدهم‭ ‬بصفعك‭ ‬على‭ ‬مؤخرتك‭ ‬أو‭ ‬يمسكك‭ ‬من‭ ‬الخلف‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬كانوا‭ ‬يقبّلونني‭ ‬ويلامسون‭ ‬ثديي‭”. ‬وتروي‭ ‬أنّها‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬التدريبات،‭ ‬ثبّتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬زملائها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ثم‭ ‬مارسوا‭ ‬حركات‭ ‬جنسية‭ ‬معها،‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬أبلغت‭ ‬رؤساءها‭ ‬بها‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬تحقيقاً‭ ‬داخلياً‭ ‬توصّل‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬ممارسات‭ ‬جنسية‭. ‬ولم‭ ‬يُعد‭ ‬فتح‭ ‬القضية‭ ‬سوى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تطرّقت‭ ‬غونوي‭ ‬إلى‭ ‬الحادثة‭ ‬علناً‭ ‬وأطلق‭ ‬عريضة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وتقول‭ ‬الشابة‭ ‬اليابانية‭ “‬شعرت‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭”.‬

وكانت‭ ‬صدمة‭ ‬غونوي‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬لأنّها‭ ‬عندما‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬كانت‭ ‬معجبة‭ ‬جداً‭ ‬بعمل‭ ‬أعضائها،‭ ‬وما‭ ‬أنجزوه‭ ‬خلال‭ ‬زلزال‭ ‬وتسونامي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬تحديداً‭.‬

وغونوي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬آنذاك،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اليابانيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم،‭ ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬تأثرت‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬الإناث،‭ ‬اللواتي‭ ‬كنّ‭ ‬يوفّرن‭ ‬مساعدة‭ ‬لإقامة‭ ‬حمامات‭ ‬موقتة‭ ‬لِمَن‭ ‬خسروا‭ ‬منازلهم‭. ‬‮ ‬وتقول‭ “‬كُنّ‭ ‬مذهلات،‭ ‬وكنت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأصبح‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬مثلهنّ‭ ‬وأمد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للآخرين‭” ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭.‬

كذلك،‭ ‬كانت‭ ‬غونوي‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬القتالية،‭ ‬تحلم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وكانت‭ ‬تعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬استخدام‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬الخاصة‭ ‬بقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي،‭ ‬سيتيح‭ ‬لها‭ ‬القيام‭ ‬بتدريبات‭.‬

وتشير‭ ‬غونوي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تحدّثها‭ ‬علناً‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تحرّك‭ ‬المؤسسة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تعرّضت‭ ‬له،‭ ‬كان‭ “‬الحل‭ ‬الأخير‭” ‬أمامها‭. ‬وتقول‭ ‬إنّ‭ “‬إحساساً‭ ‬باليأس‭ ‬ينتابني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شعوري‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬شُجاعة‭”.‬

وتضيف‭ “‬شاهدت‭ ‬اعتداءات‭ ‬مورست‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أعضاء‭ ‬إناث‭ ‬منخرطات‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬منذ‭ ‬زمن،‭ ‬ولم‭ ‬أشأ‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬قضاياهنّ‭” ‬أو‭ ‬أن‭ “‬تختبر‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬ينخرطن‭ ‬حديثاً‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التجربة‭ ‬نفسها‭”.‬

وبعدما‭ ‬تطرقت‭ ‬غونوي‭ ‬إلى‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬يوتيوب‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت،‭ ‬وقّع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬عريضة‭ ‬تطالب‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل،‭ ‬رُفعت‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬اليابانية‭.‬

‭- “‬اليابانيون‭ ‬يهاجمون‭ ‬الضحايا‭ ” -‬

مذّاك،‭ ‬بدأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬بالتحدث‭ ‬عمّا‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تحرش‭ ‬جنسي‭ ‬ومضايقات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الياباني،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” ‬فيه‭ ‬بمتابعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬نسبة‭ ‬ضحايا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬اللواتي‭ ‬يرفعون‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬الـ4‭%.‬

أما‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬فهي‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يتبوأن‭ ‬مناصب‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬وداخل‭ ‬الحكومة‭.‬

وتشير‭ ‬غونوي‭ ‬إلى‭ ‬شعورها‭ ‬بالصدمة‭ ‬من‭ ‬سيل‭ ‬الإهانات‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بعد‭ ‬كشفها‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬اليابانية‭. ‬وتقول‭ “‬كنت‭ ‬أتوقّع‭ ‬أنني‭ ‬سأواجه‭ ‬إساءة‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بهذا‭ ‬القدر،‭ ‬فذلك‭ ‬مؤلم‭”.‬

وتضيف‭ “‬هناك‭ ‬خلل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬فاليابانيون‭ ‬يهاجمون‭ ‬الضحايا‭ ‬لا‭ ‬الجناة‭”.‬

وتلقت‭ ‬غونوي‭ ‬اعتذاراً‭ ‬من‭ ‬المعتدين‭ ‬عليها‭ ‬الذين‭ ‬فُتح‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬تحقيق‭ ‬جنائي‭.‬

وتقول‭ “‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬مجتمعاً‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬أعضاؤه‭ ‬للتحدث‭ ‬علناً‭ ‬عمّا‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭” ‬لكي‭ ‬يلقوا‭ ‬آذاناً‭ ‬صاغية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعتدين‭ ‬عليها،‭ ‬قررت‭ ‬غونوي‭ ‬أن‭ ‬تُلاحق‭ ‬قضائياً‭ ‬الحكومة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬منها‭.‬

وبدأت‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬القتالية‭. ‬ولقّنت‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬الدروس‭ ‬المبتدئين‭ ‬كيف‭ ‬يرتمون‭ ‬أرضاً‭.‬

وتقول‭ “‬لقد‭ ‬ارتميت‭ ‬أرضاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬كم‭ ‬مرةً‭ ‬أسقط،‭ ‬بل‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أعاود‭ ‬النهوض‭”.‬