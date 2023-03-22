جنايات ذي قار تحكم على خاطفي العراقي بالإعدام

الناصرية – باسم الركابي

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، عقوبة الإعدام الغيابي بحق خاطفي الناشط سجاد العراقي، الذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة ، أصدرت حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق خاطفي العراقي في مدينة الناصرية عام 2020)، واضاف ان (الحكم يأتي الحكم استنادًا لأحكام المادة 421 ج من قانون العقوبات). وسجاد، هو ناشط في احتجاجات تشرين، اختطف في أيلول 2020 وبحسب شهادة صديقه الذي كان برفقته ليلة الاختطاف، فإنّ (مجموعة من المركبات رباعية الدفع قد حاصرت مركبتهم في منطقة آل أزيرج ، وأجبرت العراقي على مرافقتهم). وكان العراقي ،قد ظهر في مقطع فيديو قبيل اختطافه بأيام ليكشف عن تعرّضه لتهديدات بالقتل من قبل جهات مسلحة في ذي قار. كما أصدرت محكمة جنايات ديالى، ،إحكاما بالإعدام بحق خمسة متهمين عن جريمة قتل وخطف مواطنين في المحافظة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمين بالإعدام بحق متهمين اثنين لقيامهما بخطف وقتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ نقدية في منطقة هبهب، كما أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام بحق ثلاثة متهمين عن جريمة قتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ مالية في قضاء بعقوبة).