جنايات الكرخ: الإعدام لمدانين إشتركا بتفجير مرقد ديني

بغداد- الزمان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت دعاوى لمدانين اثنين بعد قيامهما بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين).

تحقيق غايات

واضاف البيان أن (المدانين خلال اعترافاتهما اكدا أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد”، مشيرا إلى أن “الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005). وأعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إحالة موظفين أثنين الى هيأة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ 16 مليار دينار ويمثل قيمة القرض المصروف للعقار المذكور. وقال الغزّي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (أحد الموظفين المحالين الى هيأة النزاهة لم يراعِ أقيام التسجيل العقاري المعتمدة في تقدير قيمة العقار البالغة مساحته ثلاثة آلاف دونم في محافظة الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدونم الواحد سبعمائة وخمسين الف دينار، فيما تم تقدير قيمته بـ(15.000.000 دينار) خمسة عشر مليون دينار للدونم الواحد”.

وبيّن، أنه (على أثر ذلك تم تقييم العقار بـخمسة وأربعين مليار دينار، وهو ما يغطّي قيمة القرض من المصرف الزراعي التعاوني البالغ ستة عشر مليار دينار، وقد تسلمه المستفيدون من المصرف المذكور).

وأضاف المفتش العام أن (الموظف الثاني قد أهمل في مهام وظيفته، من خلال عدم تحديد موقع العقار في محضر الكشف، إذ تم تأشير العقار على أنه أرض زراعية ومجاورة لبلدية آل بدير، بينما هو في الواقع مجرد أرض جرداء وكثبان رملية بعيدة عن حدود البلدية). وتابع الغزي بالقول: (تم توجيه عقوبات إنضباطية بحق المخالفين، وإحالتهم الى هيئة النزاهة، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار).