جنار وهيمن .. أروع قصة عن التضحية والأخوة

السليمانية – محمد فاتح حامد

جنار وهيمن .. قصة شقيقة وشقيقها توفيا من البرد بتاريخ 7/1/1992 في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان العراق.عثر رجل يدعى غريب حمه خان قبل 31 عامًا، على جثتي طفل وطفلة مجمدتان وهما يرتديان الزي المدرسي.

وعندما عثروا على الجثتين، شاهدوا ان الفتاة تحتضن شقيقها كي تحميه من البرد والانجماد، الا ان البرد القارس والرحلة الطويلة إلى المدرسة كانا اكثر قساوة واديا الى تجميد الشقيقين ووفاتهما من البرد القارس.ونصب بعد هذه الحادثة التأريخية تمثالا لهما ولروحهما الاخوية العالية عند بوابة قضاء سيد صادق وفاء وتكريما لشموخهما، والقضاء يستذكرهما لغاية الان في كل سنة. جنار ناصح من مواليد 1972 وهيمن ناصح من مواليد 1985 وكانا يتيمين ووالديهما من المؤنفلين، ويعيشان في مخيم شانسري قرب قضاء سيد صادق ويسيران يوميا على الاقدام للوصول الى القضاء لتلقي الدراسة، وفي احد الايام… تساقط الثلوج بكثافة والبرد القارس يغيبهما عن الوجود للابد ويتجمدان للموت، الا ان روحيهما الاخوية تبقى خالدة ابد الدهر وتضرب بهما الامثال!.

ياليتنا اخذنا العبرة من جنار وهيمن في تسطيرهما لاروع قصة عن التضحية والاخوة، وتحتضن احدنا الاخر لنحمي بعضنا!.

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