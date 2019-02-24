جنات العذاب

إلى دُفعة التخرّج 2009 -2010

-عذابُ الشوقِ مهلاً يا عذابي

زرعتَ الشوكَ من ظلمٍ ببابي ….

-جرحتَ القلبَ قهراً في فراقٍ

رميتَ النبض َمنه باكتئابِ.. !!

-قطعتَ الوعدَ أن تحيي هوانا

وهل تمضي الوعودُ إلى الخرابِ؟……

-شربتُ الفجَر خمرًا في وداعٍ

َيحيلُ الشوقَ سُّماً في الشَّرابِ …..

-َسقاني البعدُ راحاً دون ُ سكرٍ

يزوُر الطيفُ فيهِ كالّسَّراب ِ ……

-أشّمُّ الوردَ لهفاً في سطورٍ

أضمُّهُ يابساً تحتَ الثِّيابِ ….

-بدَت خطَواتُ ذا الشَّادي تُغّني

بوقعِ التُربِ لا مثل التُرابِ ….

-إذا صارَ الفُراق غداةَ يومٍ

فعهداً أن تردّوا لي كتابِي ….

-فلا صلَّّت على جسمي رزيّة !

ولا ناحت على ذاكَ الشَّبابِ …..

-سمعتُ الصوتَ هدراً من جبالٍ

يقولُ الشوقَ صبراً لا تهابي …….

– فأنَّ الشوقَ خنجرهُ بقلبي ٍٍ

و إنَّ الشوقَ جنّاتُ العذاب

هناء سليم غانم – بغداد