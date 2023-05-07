جنائن معلقة تحصد ثلاث جوائز في مالمو

بغداد – الزمان

هنأ المدير العام لدائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى ابطال فيلم الجنائن المعلقة بمناسبة تتويجهم بثلاث جوائز سينمائية عن مشاركتهم في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته 13 والذي اختتم في السويد الخميس الماضي بعد انطلاق فعالياته في 28 نيسان الماضي وهي افضل فيلم، وافضل سيناريو، وافضل ممثل التي ذهبت للممثل حسين محمد.والفيلم من اخراج احمد ياسين الدراجي. كما حققت السينما العراقية بالأمس نجاحا اخر تمثل بحصول اسرة فيلم فلور للمخرج ياسر موسى على جائزة تنويه لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان لبنان الدولي في طرابلس.