جمهوري‭ ‬جديد‭ ‬يقرر‭ ‬ازعاج‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الرئاسة

‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬الشاب‭ ‬ينسق‭ ‬ترشيحه‭ ‬مع‭ ‬الملياردير‭ ‬ماسك‭ ‬

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

اعلن‭ ‬الجمهوري‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬‮«‬44‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميا‭ ‬للرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬عبر‭ ‬محادثة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬مع‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬مطلقا‭ ‬بذلك‭ ‬معركته‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شرسة‭ ‬ضد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وينتظر‭ ‬الجمهوريون‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬ترشح‭ ‬ديسانتيس‭ ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬76‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬يشاركه‭ ‬أفكاره‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬تجاوزاته‭.‬

واختيار‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬غير‭ ‬عادي‭.‬‮ ‬

وعبر‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لهذا‭ ‬الخيار‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سنختبر‭ ‬فيها‭ ‬أمرا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭. ‬ووعد‭ ‬‮«‬بمحادثة‭ ‬تشمل‭ ‬أسئلة‭ ‬وأجوبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬وغير‭ ‬مكتوبة‮»‬‭.‬‮ ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الملياردير‭ ‬المعروف‭ ‬بمواقفه‭ ‬السياسية‭ ‬غير‭ ‬الواضحة،‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحادثة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تعتبر‭ ‬رعاية‭.‬

ويعتبر‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬المنافس‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لكسب‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭. ‬وسينافس‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬المرشح‭ ‬الذي‭ ‬يختاره‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

‭- ‬‮«‬تفكير‭ ‬سليم‮»‬‭ ‬مزعوم‭ -‬

اكتسب‭ ‬ديسانتيس‭ ‬شعبية‭ ‬عبر‭ ‬إطلاقه‭ ‬مواقف‭ ‬محافظة‭ ‬متشددة‭ ‬بشأن‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬الهجرة‭. ‬وقد‭ ‬حول‭ ‬ولايته‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬لأفكار‭ ‬المحافظين‭ ‬باسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬‮«‬تفكيرا‭ ‬سليما‭ ‬مزعوما‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬مليء‭ ‬بالعقبات‭.‬

فالحاكم‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المحافظين‭ ‬فيه‭ ‬آمالهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬يتقدم‭ ‬عليه‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬رسميًا‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬هذه‭ ‬بحذر‭ ‬لأن‭ ‬الاقتراع‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيدًا‭. ‬لكن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬نتائجها‭ ‬على‭ ‬شبكته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬منذ‭ ‬الشائعات‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬ترشحه‭.‬‮ ‬

والعقبة‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬الأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أولاد‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بكاريزما،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إليه‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬ولا‭ ‬يتردد‭ ‬معسكر‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مهاجمته‭.‬‮ ‬

قال‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ساخرًا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬ترشحه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ينطبق‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬شخصيته‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شخص‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬تبادل‭ ‬الانتقادات‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميا‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬شبكته‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬ساخرا‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬ديسانتيس‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

وسارع‭ ‬ترامب‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬القضائية‭ ‬لإطلاق‭ ‬سباقه‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وحشد‭ ‬قاعدته‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬موالية‭ ‬له‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬يمكن‭ ‬لرون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬ضخمة‭ ‬لمعركته‭ ‬تبلغ‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

وهو‭ ‬ينوي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬لمحاولة‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬خصمه‭ ‬عبر‭ ‬إغراق‭ ‬البلاد‭ ‬بالإعلانات‭ ‬الدعائية‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬مؤخرا‭ ‬لجنته‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي،‭ ‬يضع‭ ‬رجل‭ ‬ملصق‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ديسانتيس‭ ‬رئيس‮»‬‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬2016‮»‬‭ ‬على‭ ‬سيارة‭.‬‮ ‬

وهذا‭ ‬ملخص‭ ‬للرسالة‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬الحاكم‭ ‬توجيهها‭ ‬إلى‭ ‬الناخبين‭ ‬وتفيد‭ ‬بأن‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الذي‭ ‬انتخاب‭ ‬حاكما‭ ‬لفلوريدا‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بات‭ ‬يجسد‭ ‬‮«‬الحرس‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وحاليا،‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬للمرشحين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المعلنين‭ ‬الآخرين‭ – ‬نيكي‭ ‬هالي‭ ‬وتيم‭ ‬سكوت‭ ‬وآسا‭ ‬هاتشينسون‭ – ‬الخمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬ندر‭.‬