جمهورية العراق في الجو – سعيد ياسين موسى

ما حدث مع طائرتان تابعتين للخطوط الحوية العراقية، لا ينبغي أن تمر مرور الكرام وهو إنتهاك خطير للأمن القومي ، الطائرات في الجو عبارة عن أرض عراقية تمثل ما في الجغرافية العراقية تاريخيا وتراثيا وسياسيا وإجتماعيا ولها حصانة دولية، وقائدها هو من يمثل العراق كما السفراء، كما العراق يتحمل مسؤولية التأمين على حياة جميع الركاب والبضائع والحقائب والتأخير ملزمة التعويض، كما من حق أية ولادة جديدة على متنها أن تحمل الجنسية العراقية، هنا بمعنى أن الطائرة عبارة عن عراق ينتقل في الأجواء وهي تحمل العلم العراقي، هنا أن أن ما يجري يوائم سمعة العراق العريق، #رئيس_الوزراء مع التقدير.