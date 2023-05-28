جمع 16 مليون دولار في مهرجان كان لمكافحة الايدز

كان (فرنسا) (أ ف ب) – أسفرت الحفلة الخيرية للجمعية الأميركية لمكافحة الإيدز (أمفار) التي اقيمت الخميس في أنتيب بجنوب فرنسا على هامش مهرجان كان السينمائي كما درجت العادة منذ عشرات السنوات وشارك فيها الممثل ليوناردو دي كابريو، عن جمع نحو 16 مليون يورو (17،17 مليون دولار). وبيعت في المزاد الذي أقيم خلال الأمسية لوحة لداميان هيرست تمثّل دي كابريو لقاء 1،2 مليون يورو. وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 7،4 ملايين يورو (نحو 8 ملايين دولار). وبيع أيضاً موديل جديد من سيارة “أستون مارتن” البريطانية الفارهة لقاء مليون ونصف مليون يورو، في حين بيعت مجموعة تصاميم أزياء لفيفيين وستوود وجيفنشي وبالماين وأرماني وسواهم في مقابل نصف مليون يورو. وشارك في الحفلة التي تولت تقديمها مغنية الراب كوين لطيفة مئات المدعوين، من بينهم الممثلة إيفا لونغوريا والعارضات هايدي كلوم وهيلينا كريستنسن وأليساندرا أمبروزيو ونجمة شبكات التواصل الاجتماعي جورجينا رودريغز. ودرجت “أمفار” التي تعدّ أهم جمعية خاصة لمكافحة الإيدز وأسستها إليزابيث تايلور في الثمانينات على تنظيم حفلتها سنوياً في كاب دانتيب على هامش مهرجان كان. وتجاوزت حصيلة الأمسية العام الفائت 17،7 مليون يورو (نحو 19 مليون دولار). كذلك شمل المزاد أعمالاً فنية أخرى، من بينها لوحة لروبرت دي نيرو الأب، والد النجم الأميركي، أضافة إلى صور لعارضات أزياء. كذلك خُصصت تحية من النجوم لأسطورة موسيقى البوب الراحلة تينا ترنر التي توفيت الأربعاء عن 83 عاماً. وقالت كوين لطيفة لوسائل الإعلام “لقد أعطتنا كل ما يمكن أن نتمناه وأكثر، وعلينا بكل بساطة الاحتفاء بها (…) ومواصلة تقديم الحب والنور اللذين قدمتهما”.