جمع‭ ‬الاصداف‭ ‬السوداء‭ ‬مهنة‭ ‬رائجة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬نيكاراغوا

اسيرادوريس‭ (‬نيكاراغوا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتادت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ينتمين‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬يعتاش‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬نيكاراغوا،‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬أصداف‭ ‬سوداء‭ ‬تُسمّى‭ ‬محلياً‭ ‬بـ‭”‬كونشاس‭ ‬نيغراس‭” ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المحيطة‭ ‬بغابات‭ ‬المانغروف،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬لهذه‭ ‬الأشجار‭ ‬وإفادة‭ ‬للأجيال‭ ‬المستقبلية‭. ‬وتشير‭ ‬إيلينا‭ ‬مارتينيز‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬وهي‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المستنقعات‭ ‬ورجلاها‭ ‬غارقتان‭ ‬حتى‭ ‬الركبتين‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعلّمت‭ ‬جمع‭ ‬الأصداف‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬سنّ‭ ‬العاشرة‭.‬

وتتحمّل‭ ‬المجموعة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬نساء،‭ ‬مشقة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إعالة‭ ‬عائلاتهنّ،‭ ‬في‭ ‬إستيرو‭ ‬أسيرادوريس‭ ‬بمنطقة‭ ‬إل‭ ‬فييخو‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬ماناغوا‭. ‬فالصيد‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬الرجال‭ “‬لا‭ ‬يكفي‭” ‬لسد‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬إيلينا‭ ‬مارتينيز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتغادر‭ ‬النساء‭ ‬منازلهنّ‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ويرتدن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تكسوها‭ ‬أشجار‭ ‬المانغروف‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬كيلومترين‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إقامتهنّ،‭ ‬ليجمعن‭ ‬الـ‭”‬كونشاس‭ ‬نيغراس‭” ‬حتى‭ ‬الظهيرة‭.‬

ويجري‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الرخويات،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬أنادارا‭ ‬توبركولوزا‭” ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إيجادها‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأميركية‭ ‬وغالياً‭ ‬ما‭ ‬تُسمى‭ ‬بـ‭”‬أصداف‭ ‬المانغروف‭”‬،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم،‭ ‬فيما‭ ‬تُنسب‭ ‬إليها‭ ‬مزايا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتحفيز‭ ‬الطاقة‭ ‬الجنسية‭. ‬وتروي‭ ‬خوانا‭ ‬إيزكويردو‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬إغراق‭ ‬ذراعيها‭ ‬في‭ ‬المستنقع‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الأصداف،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تجمعها‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمستنقع‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬صغيرة‭. ‬وتقول‭ “‬كنت‭ ‬أبلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬آنذاك،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الأصداف‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬كبير‭”.‬

وتضع‭ ‬المرأتان‭ ‬الأصداف‭ ‬الصغيرة‭ ‬داخل‭ ‬وعاء‭ “‬لحماية‭ ‬غابة‭ ‬المانغروف‭ ‬وإنقاذها‭”‬،‭ ‬ولا‭ ‬تحتفظ‭ ‬سوى‭ ‬بالكبيرة‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تُباع‭ ‬الدزينة‭ ‬منها‭ ‬بنحو‭ ‬0‭,‬85‭ ‬دولار‭.‬

وتكفي‭ ‬هذه‭ ‬الكمية‭ ‬لتحضير‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬الأصداف‭ ‬النيئة‭ ‬المتبّلة‭ ‬بالليمون‭ ‬مع‭ ‬الطماطم‭ ‬والبصل‭ ‬والأعشاب‭.‬

‭- “‬نزرع‭ ‬ونعيد‭ ‬التشجير‭” -‬

توضح‭ ‬إيلينا‭ ‬مارتينيز‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يجمعن‭ ‬الأصداف‭ ‬في‭ ‬‮ ‬في‭ ‬إل‭ ‬فييخو‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهنّ‭ ‬نحو‭ ‬المئة،‭ ‬لا‭ ‬يتولين‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأصداف‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬المستنقع‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يرمي‭ ‬عملهنّ‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬لأشجار‭ ‬المانغروف‭ ‬حتى‭ ‬تستمر‭ ‬الدورة‭ ‬البيولوجية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬ولا‭ ‬تُستنفد‭ ‬الموارد‭ ‬تالياً‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرخويات،‭ ‬تضم‭ ‬غابات‭ ‬المانغروف‭ ‬تنوعاً‭ ‬بيولوجياً‭ ‬كبيراً‭ ‬مع‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬والطيور‭ ‬والأسماك‭ ‬والقشريات‭. ‬كذلك،‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الأشجار‭ ‬حماية‭ ‬طبيعية‭ ‬ضد‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬وتقلبات‭ ‬البحار‭.‬

وتقول‭ ‬مارتينيز،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لثلاثة‭ ‬صبيان‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬يمارسون‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ “‬فهمت‭ ‬عندما‭ ‬كبرت،‭ ‬أهمية‭ ‬جمع‭ ‬الأصداف‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نقدّر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬فكنّا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬احتمال‭ ‬انقراضها‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬وعجزنا‭ ‬حينها‭ ‬عن‭ ‬إعالة‭ ‬أبنائنا‭”.‬

وتضيف‭ “‬أصبحنا‭ ‬حالياً‭ ‬نوفر‭ ‬حماية‭ ‬للمانغروف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل،‭ ‬إذ‭ ‬أحجمنا‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬الأشجار‭ ‬وبتنا‭ ‬نزرع‭ ‬ونعيد‭ ‬التشجير‭… ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬أطفالنا‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭”.‬