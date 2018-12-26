طباء: الرياضة تعالج نصف أمراض القلب والشرايين

جمعية مكافحة التدرن تشارك بماراثون في متنزه الزوراء

– بغداد – محمد رشيد الدفاعي

شاركت جمعية مكافحة التدرن والأمراض الصدرية في العراق بماراثون في متنزه الزوراء تحت شعار(خطواتنا صحتنا) بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وقال نقيب الأطباء العراقيين عبد الامير محسن انه (يوم جميل وفعالية جميلة للتشجيع عن ممارسة الرياضة وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع وهناك الكثير من الأمراض المستعصية عند الانسان مثل السكري والسمنة والضغط وتأثيرها على الصحة العامة لعدم ممارسته للرياضة، وهذه الفعالية توكد الاهتمام بالرياضة لحاجة الانسان إليها لجميع الأعمار وكما يقال الجسم السليم في العقل السليم) فيما قال جاسم العزاوي ان (الرياضة والحركة لها أهمية خاصة في حياة الإنسان وهي من المهد الى اللحد لذلك الطفل وحتى الكبير عمرا يجب عليه ممارسة الرياضة واصبحت حركة الانسان في الوقت الحالي بطيئة اما يتواجد في عجلته او على مكتبه وقرب التلفاز او العمل على الإنترنت والبعض الآخر مشغول في الوضع المعيشي اذ ان قلة حركة الانسان تؤدي إلى عدة أمراض لذلك ننصح بممارسة الرياضة باعتبارها جزءا مهما في حياة الإنسان اليومية إذ يجب عليه أن يخصص نصف ساعة يوميا بممارسة الرياضة وقلة الحركة هي احد اهم عوامل خطورة أمراض القلب والشرايين وكذلك شرايين القلب والدماغ والطرفية وشرايين الجسم الأخرى بما فيها المعدة والأمعاء لذلك عامل الخطورة يزداد بخطورة امراض مثل السمنة والضغط والدهنيات حيث تتم معالجتها بنسبة 50 بالمئة عند ممارسة الرياضة.

ظاهرة خطرة

وأضاف الدكتور ثامر الحلفي قائلا: حوالي 30 بالمئة من أبناء المجتمع يعانون من البدانة والسمنة وهي ظاهرة خطرة وهي السبب في وفاة 55 بالمئة سنويا من مختلف الجنسين لذا نظمنا هذا الماراثون لأجل إيصال رسالة بان الرياضة هي جزء مهم في حياة الإنسان من أجل التخلص من عدة أمراض، وأضافت الدكتورة بشرى جميل حسن ان (جمعية مكافحة التدرن والأمراض الصدرية شاركت في الماراثون الذي أقامته وزارة الصحة (دائرة الصحة العامة) قسم الأمراض غير الانتقالية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية خطواتنا صحتنا لأهمية الرياضة والنشاط البدني والصحة الدائمة فساهمت الجمعية بفريق متكامل مع المركز الوطني التخصصي للامراض الصدرية للمشاركة وتم توزيع الرسائل الصحية التوعوية عن مرض التدرن والاستفادة من هذا الماراثون لرفع الوصمة الاجتماعية عن هذا المرض وتوعية المجتمع المتواجد في متنزه الزوراء).