العراق والولايات المتحدة يبحثان أطر التعاون في ملف التغيّرات المناخية وأزمة المياه

جمعية متخصّصة في كربلاء ترعى مشاهدة حقلية لتسميد الحنطة

كربلاء – ياسر الشمري

نظمت جمعية الفارس المتخصصة بزراعة الخضر المحمية التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء مشاهدة حقلية بالتعاون مع دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي -المركز الإرشادي التدريبي الزراعي ومديرية الزراعة في المحافظة – قسم الإرشاد والشعبة الزراعية الصحراوية ضمن البرنامج الإرشادي الساند لمحصول الحنطة للخطة السنوية لعام 2022-2023 حول إضافة العناصر الصغرى خلال مرحلة التزهير والبطان لمحصول الحنطة.

موعد مناسب

وقال رئيس جمعية الفارس المتخصصة صكَبان نيشان محسن (شاركنا بالندوة الإرشادية لضرورة تحديد الموعد المناسب في تسميد الحقل لمحصول الحنطة وإعطاء الكميات المقررة من السماد للحصول على إنتاج وفير لكون هذا المحصول يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية المهمة في البلد وكيفية إضافة الأسمدة وأهميتها وخاصةً العناصر الصغرى إضافة إلى الأسمدة الكيمياوية التقليدية الداب واليوريا والإضافات حسب مراحل النمو وكميتها ووقتها المناسب وعدم الإفراط في إضافة الأسمدة مع اطلاع الفلاحين والمزارعين في هذه المشاهدة الحقلية بشكل ميداني وحقلي).

وحث محسن الفلاحين والمزارعين في المنطقة الصحراوية والذين يزاولون زراعة الحنطة للحضور إلى مثل هكذا الندوات الإرشادية والمشاهدات حقلية والدورات الفلاحية للفائدة التي سيتلقونها إضافة إلى معلومات عديدة تفيدهم في العملية الزراعية .

وأقيمت الندوة الإرشادية في مزرعة رئيس جمعية الفارس المتخصصة بحضور رئيس قسم الإرشاد في مديرية زراعة كربلاء المهندسة ضحى خالد مطلك ومسؤول المزرعة الإرشادية الصحراوية فراس فاضل الطائي وعدد من المهندسين الزراعيين والموظفين في قسم الإرشاد في مديرية الزراعة ومركز كربلاء الإرشادي والمزرعة الإرشادية الصحراوية وشعبة زراعة الصحراوية وعدد من الفلاحين والمزارعين في المنطقة الصحراوية).

وفي إطار العلاقات والتعاون في مجالات البيئة والتغيرات المناخية التقى الوزير نزار ئاميدي صباح بسفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانوسكي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة بشكل عام ووزارة البيئة بشكل خاص للحد من تأثير التغييرات المناخية في العراق، إضافة إلى استعراض الجهد الذي يبذل حاليا من أجل معالجة أزمة شح المياه.

وأوضح في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الحكومة عازمة على تكثيف جهدها الدبلوماسي مع دول الجوار التي ينبع منها نهرا دجلة والفرات من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمشكلات شح المياه التي تلقي بظلالها الثقيلة على البيئة العراقية بالاضافة إلى مشكلاتها الاقتصادية والحياتية الأخرى، حيث بيّن معالي الوزير أن التحدي البيئي الأكبر الذي يواجه االبلد هو تحدي المياه، مؤكداً حرص الحكومة على الدخول في مفاوضات مع الدول المتشاطئة مع العراق،بالاضافة الى سلسلة اجراءات حكومية في ترشيد ادارة المياه).

كما تم (التطرق أثناء اللقاء إلى إجراءات الحكومة في استغلال الغاز المصاحب والعمل التنسيقي بين وزارة البيئة ووزارة النفط لتخفيض الانبعاثات والعمل الدؤؤوب لتنفيذ التزامات العراق بالمساهمات المحددة وطنيا).

وأثنى الوزير على الدعم المستمر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وتطرق الجانبان أيضا إلى (ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة للعمل تحضيرا للشروع بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البئة في جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن التعاون المرتقب بين البلدين في المجال البيئي).

وعبّرت رومانوسكي عن (اهتمام شديد باللخطوات التي يقوم بها العراق من خلال وزارة البيئة والحكومة الاتحادية في سبيل الحد من تأثير الملفين، موضحة في الوقت ذاته دعم بلادها اللا محدود للحكومة العراقية في معالجة مشكلات التغير المناخي وأزمة المياه). كما أبدت (الاستعداد التام لتقديم الدعم للعراق في حواراته، مؤكدة على ضرورة الاطلاع على التقنيات الحديثة في المؤتمر والمتعلقة بالطاقة والصرف الصحي والزراعة).

على صعيد آخر شدد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي ، على تنفيذ الخطة الزراعية والتأكيد على السبل الكفيلة لإنجاح الموسم الزراعي وزيادة الانتاج المحلي.

وذكر بيان امس ان (العلياوي ترأس الإجتماع الرابع للمجلس الوطني للبذور وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2022- 2023 بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري والوكيل الفني ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشاري الوزارة رائد الحداد ومهدي ضمد القيسي واعضاء المجلس). اعتماد سبل

وأكد العلياوي (أهميّة نجاح الخطة الزراعية واعتماد افضل السبل الكفيلة بما يخدم العملية الزراعية ويحقق نجاح الموسم الزراعي الحالي من أجل خدمة القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي). يذكر إن المجلس ناقش موقف تجهيز بذور الحنطة على المحافظات للموسم الزراعي 2022- 2023وصوت على عدد من الفقرات منها تمديد فترة تجهيز بذور الحنطة لغاية يوم 13 آذار الجاري على أن يكون القطع قبل 5 آذار. كما صوت على تخصيص المبالغ المالية عن مستحقات المزارعين لعام 2022 ومبالغ دائرة فحص وتصديق البذور من صندوق دعم البذور والمدورة للسنة السابقة فيما وافق المجلس على مبالغ أبواب الصرف للدراسة الخاصة ببرنامج إكثار بذور محاصيل الأعلاف وتصنيعها. واضاف البيان انه (تمت إحالة عدد من المواضيع للجهات والدوائر المعنية لغرض الدراسة وبيان الرأي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لخدمة النشاط الزراعي وتطويره).