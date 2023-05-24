جمعيات ديالى الفلاحية: الأسماك تعيد أزمة الجفاف

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة ديالى، أن بحيرات الأسماك نهبت ثلث مياه المحافظة، مشيرا الى انها باتت تهدد بأزمة جفاف واسعة.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي ، لــ ( الزمان ) أمس، إن (بحيرات الأسماك المنتشرة بديالى باتت كارثة تهدد الخزين المائي وإيرادات الأنهر في عموم المحافظة) .

وأضاف التميمي ، أن (تلك البحيرات تسببت بنهب أكثر من ثلث المياه في أنهر الروز ومهروت والخالص وخريسان ، ما يهدد بهلاك البساتين ونفاد خزين بحيرة حمرين من المياه، التي تعد الخزين الستراتيجي الوحيد للمحافظة ) .

وأوضح التميمي ، انه ( تم إنشاء أحواض أسماك غير قانونية في المناطق الواقعة في أطراف نواحي قره تبه وجبارة شمال شرقي ديالى، حيث إنها تدار من مربين قدموا من خارج المحافظة، وقاموا باستئجار الأحواض والتجاوز على المياه ) .

وأشار التميمي، إلى أن (هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى وزارة الموارد المائية، والحكومة المحلية، لتوجيه المياه نحو الاحتياجات المهمة والأساسية لعبور فصل الصيف ) .

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، عن ( تقديم شكاوى لوزارتي الزراعة والموارد المائية الاتحاديتين وكذلك إلى المحافظة، تضمنت الإشارة لمخاطر وتبعات أحواض الأسماك وعدم جدواها اقتصاديا) .