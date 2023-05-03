جمعيات بيئية تقاضي (سبايس اكس) بعد انفجار صاروخ فضائي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬جمعيات‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬تقاضي‭ ‬الهيئة‭ ‬الأميركية‭ ‬الناظمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬بتهمة‭ ‬إساءة‭ ‬تقويم‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬لصاروخ‭ ‬سبايس‭ ‬إكس‭ ‬الجديد،‭ ‬ستارشيب،‭ ‬الذي‭ ‬انفجر‭ ‬أحد‭ ‬طرازاته‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬تكساس‭.‬

وأصدرت‭ ‬وكالة‭ ‬الطيران‭ ‬الأميركية‭ (‬FAA‭) ‬رخصة‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬سبايس‭ ‬اكس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬لتسيير‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والذي‭ ‬طورته‭ ‬واختبرته‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بوكا‭ ‬تشيكا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬الولاية‭. ‬في‭ ‬20‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬المملوكة‭ ‬للملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬صاروخ‭ ‬ستارشيب‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لكنّ‭ ‬الصاروخ‭ ‬واجه‭ ‬مشكلات‭ ‬أرغمت‭ ‬سبايس‭ ‬اكس‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬أمر‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انفجاره‭ ‬فوق‭ ‬البحر،‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الرحلة‭. ‬ودُمرت‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬نفسها‭ ‬جزئياً‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬المحركات،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تطاير‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬وقطع‭ ‬الخرسانة‭. ‬ورُفعت‭ ‬دعوى‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬مركز‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬والهيئة‭ ‬الأميركية‭ ‬لحفظ‭ ‬الطيور‭. ‬وقال‭ ‬مركز‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ “‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬تقع‭ ‬قرب‭ ‬موائل‭ ‬للأنواع‭ ‬المحمية‭ ‬والطيور‭ ‬المهاجرة،‭ ‬مثل‭ ‬سلحفاة‭ ‬كيمب‭ ‬أو‭ ‬طيور‭ ‬الزقزاق‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاختبار‭ “‬نشر‭ ‬جزئيات‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭”. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬الضوضاء‭ ‬والتلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمحطة‭ ‬الفضائية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭.‬

وعند‭ ‬منح‭ ‬الترخيص،‭ ‬فرضت‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬سبايس‭ ‬اكس،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إجراء‭ ‬تقويم‭ ‬لوضع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والنباتية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عالم‭ ‬أحياء،‭ ‬قبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬وبعده،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لزوم‭ ‬تنظيف‭ ‬الحطام‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ “‬ليست‭ ‬كافية‭ ‬لمنع‭ ‬برنامج‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬بيئية‭ ‬كبيرة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬مركز‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭.‬

وامتنعت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية،‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الدعوى‭ ‬الجارية‭. ‬وتسببت‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬امتد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1،5‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬بوكا‭ ‬تشيكا‭ ‬الإقليمي،‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بحسب‭ ‬هيئة‭ ‬الأسماك‭ ‬والحياة‭ ‬البرية‭ ‬الفدرالية‭.‬

ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬تداعيات‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬تشمل‭ (‬تناثر‭) ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الخرسانية‭ ‬والألواح‭ ‬الفولاذية‭ ‬والمعادن‭ ‬والأشياء‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ألقيت‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار،‭ ‬وسحابة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الخرسانية‭ ‬المسحوقة‭” ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭. ‬لكنّ‭ ‬الهيئة‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسلته‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حيوان‭ ‬نافقاً‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭.‬