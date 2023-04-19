جماهير كردستان العراق صورة مشرقة وزاهية – باسل عبد المجيد

جماهير كردستان العراق صورة مشرقة وزاهية في الحضور الجماهيري والتشجيع المثالي لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم في ملاعب هولير ودهوك وزاخو ونوروز التي قدمت ادارتها درسا من العيار الثقيل في عالم الادارة والتخطيط لادارات الاندية العراقية من خلال المباشرة من قبل شركة عالمية لتشييد ملعب نوروز الدولي بعد عرض مجسمات مصورة لمنشات الملعب ذات المواصفات العالمية وسينضم الملعب الدولي الى الصروح الرياضية التي نفذت في اقليم كردستان العراق، ستفتخر بها الاجيال جيلا بعد جيل ما دعاني الى ان اكتب عن هذه اللوحة الزاهية، متابعتي طيلة المرحلة الاولى للحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الملفت للنظر لوسائل اعلام عالمية التي وصفت الحضور الجماهيري بالاجواء الاوربية لجماهير تعشق كرة القدم وتحب الحياة والسلام الكبير.

اربيل، انصاره لم تغادر مدرجات هولير طيلة المرحلة الاولى ،نتيجة النتائج السلبية وظلت، وفيه، تقف مع اصحاب الفانيلات الصفراء تساند فريقها حتى عاد الى وضعه الطبيعي بعد تسلم مهام تدريب القلعه للمدرب عباس عبيد وحسام فوزي. اما زاخو وجماهيره المحبة فهما مثيران للجدل وباتت الفرق تحسب الف حساب لصاحب الارض وجماهيره الوفية التي تعشق روحيا وليس عاطفيا ،ومن حق الجماهير العاشقة ان تحتفل بالطريقة التي ترغب فيها وفق التشجيع المثالي. اما صقور الجبال دهوك المتألق فالجماهير ابهرت من يحظى ويشاهد اي مباراة، من خلال الجماهير لدهوك الذي كان رقما صعبا هذا الموسم ومساندة الجماهير والحضور شكل رونقا لهذا الفريق،اما نوروز المكافح فكان مفاجاة هذا الموسم ومساندة الجماهير والحضور الكبير فشكلت لوحة زاهية .اما الادارة ورغم عمرها الذي لم يتجاوز الموسمين في الدوري العراقي، فقد قدمت درسا لاندية العراق من خلال الادارة والتخطيط بعد المباشرة بتشييد ملعب دولي خاص به، واصبحت جميع اندية كردستان العراق تمتلك ملاعب خاصة بها وفق المواصفات العالمية ومن حق جماهير كردستان العراق ان تفتخر بهذه الصروح الرياضية الشامخة، ولازالت اندية عراقية تاسست في ثلاثينات القرن الماضي، بلا ملاعب رغم ان الجهات الساندة لها تصرف المليارات سنويا ،وزارات الدفاع والداخلية والنفط بحاجة الى اعادة النظر في تمويل تلك الاندية، واصبح من الضروري ان تصبح في هذه الاندية ملاعب خاصة بها وخير دليل ماتحقق في كردستان العراق.تحية لنوروز الذي خطط وبامتياز لتشييد ملعب دولي خاص به واكبار لزاخو الذي يمتلك هو الاخر ملعبا رائعا، ودهوك واربيل فانهما يمتلكان ملعبان في غاية الروعة ،جماهير كردستان العراق شكلت صورة مشرقة وزاهية ابهرت وسائل الاعلام العالمية.