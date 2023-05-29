جماهير العراق تتصدى لأعمال الشغب – باسل عبد المجيد

ج ماهير العراق تتصدى لأعمال الشغب – باسل عبد المجيد

كرة القدم العراقية تعيش عصرا ذهبيا في ظل الدعم اللامحدود من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتابع عن قرب كل ماتحتاجة المنتخبات الوطنية الذي جعل من اولويات عمل حكومته دعم شريحة الشباب والرياضة ودعم ملف الكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مسيرته التطويرية، وخلافا لكل التوقعات ان يكون اهتمام رئيس الوزراء بالاتحاد العراقي لكرة القدم فقط واصدر جملة من التوجيهات والتوصيات بدعم واسناد جميع الاتحادات الرياضية في بادرة تكون الاولى من نوعها لرئيس الوزراء منذ عام 2003يقدم هذا الدعم للاتحادات الرياضية التي ستدفع الرياضة الى الامام وخاصة الالعاب الفردية وللسوداني الفضل الاول في نجاح مسيرة تنظيم خليجي 25وكان لهذا الدعم الاثر في نجاح البطولة والحضور الجماهيري الذي ابهر العالم وفتح افاقاً رحبة تجاه العراق في كافة المجالات وظلت الانظار العالمية متجهة نحو كرة القدم العراقية والحضور الجماهيري الكبير لها لمباريات الدوري العراقي الذي تفتقد اليه دول عدة في وقت اصبح العراق في مقدمة الدول من حيث الملاعب التي تزخر بها مدن العراق والحضور الجماهيري الذي اصبح مثار اعجاب العالم في بلد شعب يتنفس كرة القدم ويعشق السلام والمحبة تزخر والاخوة واصيب اصحاب النفوس الضعيفة بالعمى بهذه الانتصارات لجماهير تعشق التشجيع المثالي وتحاول جهات لاتريد الخير لشعب العراق في رفع تقارير كاذبة الى الاتحاد الدولي حول عدم استقرار مدن العراق امنيا لذلك ظل الحظر الكروي مستمرا لفترة طويلة لاعتماد الاتحاد الدولي (الفيفا) على تلك التقارير الظالمة وكسرت زيارة انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الى البصرة وحضوره افتتاح خليجي 25ظهر هذه الفئة الضالة وفي منتصف الليل اصطحب عدنان درجال انفانتينو في جولة ليلية قال عنها في حينها شاهدت شعب يعشق كرة القدم والحياة والسلام ولديه ملاعب كبيرة والعراق سيدخل ملف الاتحاد الدولي في تنظيم بطولات كبرى في بلد فيه جماهير ضائعة وعاشقة وبعد هذه الصور الزاهية في عراق فيه رئيس وزراء يرعى كرة القدم وجماهير تعشق التشجيع المثالي بعيدة عن التعصب بدأت جهات زرع فتنة اعمال الشغب في ملاعبنا الزاهية في خطر لايقل شأنا عن خطر المخدرات التي هاجمت شبابنا بين ليلة وضحاها وتصدى لها ابطال اجهزتنا الامنية باقتدار وامام تلك الجهات مهمة وطنية جديدة هي الحفاظ على صورة ملاعبنا ومهاجمة تلك المجاميع لكل قوة.

وادعو الامين الشهم عبد الامير الشمري وزير الدفاع الى ضرورة التصدي بكل قوة بهذه الافة والافعال الخطيرة لذلك ادعوه مخلصا الى عقد ورشة عمل لمناقشة اسباب احداث الشغب بمشاركة الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارات الدفاع والنفط والنقل التي لديها اندية في دورينا وكذلك روابط الاندية مع اعتماد توجيهات رئيس الوزراء التي اصدرها حول مكافحة الشغب.

وادعو الشمري الى دعم رجال امن الملاعب وضرورة زجهم في دورات تطويرية والاستفادة من دول اخرى نجحت في امن الملاعب. جماهير العراق اعلنت تصديها لهذه الاعمال المشينة في بلد اسمه العراق جماهيره تتنفس كرة القدم.