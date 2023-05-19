بتلر يقود ميامي هيت لهزيمة سيلتكس

جمال موراي يعزّز تقدّم ناجتس على ليكرز

{ لوس انجلوس- وكالات: قاد جمال موراي فريقه دينفر ناجتس إلى الفوز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 108-103 ليتقدم عليه 2-0 في سلسلة نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه. وتألق موراي في الربع الرابع من المباراة والذي سجل فيه 23 نقطة من أصل 37 أنهى بها اللقاء بجانب 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وبفوزه في المباراة الثانية بالسلسلة، بات ناجتس الذي أنهى الدور التمهيدي في صدارة القسم الغربي، على بعد انتصارين من بلوغ أول نهائيات إن بي إيه في تاريخه. وبجانب الرقمين المزدوجين لموراي، حقق الصربي نيكولا يوكيتش 3 أرقام مزدوجة بواقع 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

رقمان مزدوجان

وفي صفوف ليكرز، سجل النجم ليبرون جيمس رقمين مزدوجين بواقع 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، وكذلك أنتوني ديفيس الذي أحرز 18 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات حاسمة. وكان ليكرز متقدما ب11 نقطة في الربع الثالث، إلا أن موراي استطاع أن يغير النتيجة لصالح ناجتس.

وقاد جيمي بتلر فريقه ميامي هيت للفوز على بوسطن سيلتكس بنتيجة 123-116 والتقدم عليه في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بواقع 1-0 . وسجل بتلر 35 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتكس مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي وسجل فيه 5 لاعبين آخرين في هيت أكثر من 10 نقاط وأبرزهم بام أديبايو بـ20 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة. من ناحيته قدم سيلتكس أداء متذبذبا في المباراة وكان الأكثر تسجيلا للنقاط بين صفوفه جايسون تايتوم بـ30 نقطة و7 متابعات وتمريرة حاسمة وجيلين براون بـ22 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وأقيمت المباراة الثانية بين الفريقين في السلسلة التي تعد تكرارا لنهائي القسم الشرقي عام 2022 والذي انتهى بفوز سيلتكس، في بوسطن أيضا أمس الجمعة.

مربع ذهبي

كما تأهلت سلة النصر إلى نهائي بطولة المربع الذهبي بعد الفوز في نصف النهائي على أحد بنتيجة 94/72 في صالة رعاية الشباب بجدة. وفرض النصر سيطرته على كافة مجريات المباراة بفضل تألق الأمريكي كامبل جون ألمور ومحمد أبوجلاس. واستطاع النصر إنهاء الشوط الأول لصالحه 50/32 وواصل تفوقه بالشوط الثاني لينهي المباراة بفارق 22 نقطة. وهذه المرة الثانية التي يفوز بها النصر على أحد في بطولة المربع الذهبي، بعد أن انتصر في الجولة الأولى بالرياض 112/88. كما تأهل الأهلي إلى النهائي عقب تغلبه على الفتح بنتيجة 94-93. وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 26-25 وفي الفترة الثانية واصل تقدمه 59-53. وشهدت الفترة الثالثة عودة وتقدم الفتح 81-77 ثم حسم الأهلي الفترة الرابعة والمباراة 94-93. وسيلعب النصر مع الأهلي يوم السبت المقبل في النهائي، فيما سيواجه الفتح نظيره أحد لتحديد المركزين الثالث والرابع.