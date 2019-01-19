كلام أبيض

جمال الأوطان بألوانها الإجتماعية – جليل وادي

ليس من ضامن للمواطنة التي نريد لها ان تكون قيمة عليا يتساوى فيها جميع الناس على اختلاف أديانهم وقومياتهم وألوانهم ولغاتهم، سوى الدولة المدنية التي تتحكم بها المؤسسات ويسود فيها القانون، وتتطلع للمستقبل بدل الهوس بالماضي، لكن دولة بهذا المعنى لا يمكن لها ان تقوم من دون فصل الدين عن السياسة، فالدولة بوصفها نظاما اجتماعيا متقدما مسؤولة عن تنظيم العلاقات بين المواطنين والسلطة وبين المواطنين أنفسهم، بينما يراد بالدين تنظيم علاقة الأفراد بالذات الالهية، وبهذا فالفشل مصير كل تجربة يتداخل فيها الدين بالسياسة، فما بالك عندما تتسم الدولة بالتنوع المجتمعي، لكن الوصول للدولة المدنية مرهون بشيوع ثقافة مستنيرة لدى المجتمع، ذلك ان جل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا تعود لسيادة نمط ثقافي متخلف لم يعد مواكبا للحياة المعاصرة، وصار أقرب الى الفراغ الثقافي، وبذلك غدت الثقافة المستنيرة مدخلا لحل الاشكاليات التي تقف حائلا دون تنمية شاملة للارتقاء بالمجتمع وتأمين دخوله للمستقبل. ومع ان جدلا واسعا قد حدث بشأن مفهوم الاستنارة بين المفكرين العرب فيما اذا كان يراد به الذهاب الى تمثل قيم ومفاهيم الحضارة الغربية التي استمدت اسسها من عصر التنوير الاوربي، ام تلك التي ترى ان التنوير بأبهى صوره قد تجسد في تجارب الامة الماضية التي يفترض الاحتذاء بها والسير على منوالها، وبالرغم من ان النظرة الاولى ظلت حبيسة الكتب ولم تجد لها تطبيقا في الواقع الا في تجارب ضيقة النطاق قوبلت على الدوام بمواجهة عنيفة من أنصار التيار الثاني تحت ذرائع التغريب والاجهاض على الخصوصية وتذويب الهوية، بينما تمخضت النظرة الثانية عن قوى وتيارات يغلب على سلوكها التطرف ورفض الآخر، ومنها من اتخذت الارهاب سبيلا وأداة لبلوغ أهدافها، وقد جرى توظيفها من قوى أجنبية مهيمنة بدراية منها او بدونها لتخريب البلاد العربية وتمزيق نسيجها الاجتماعي وتشويه صورة الدين الاسلامي في أذهان أبنائها. بينما نريد بالاستنارة التمتع بعقل واع، فعندما نقول صار الشعب مستنيرا، اي صار واعيا مثقفا، بمعنى ان تكون سمة العقلانية هي الحاكمة، وتفترض هذه السمة ان تنطوي الثقافة على ما هو أصيل ومعاصر، وبذلك تكون الثقافة المستنيرة تلك المنظومة التي تتسم بالمرونة الكافية بحيث تمنحها القدرة على تمثل المستحدث من القيم التي تنتجها ثقافات الشعوب المتحضرة، والتي تتضمن ما يخلق وعيا موضوعيا بتراث الامة بكافة أشكاله، بحيث تدفع المجتمع الى استلهام المشرق من ذلك التراث ونبذ المعتم، وبما يخلق القناعات بأن ليس كل ما في الماضي مقدسا، والتي من شأنها بلورة الوعي بالمستقبل، فاذا كان ماضي الامة مهما، فأن المستقبل أكثر أهمية، والتي تتوافر على ايمان عميق بأهمية المحافظة على وحدة البلاد وتمتين نسيجها الاجتماعي، والتعايش السلمي بين مكوناتها،واشاعة روح التسامح والوسطية والمحبة ونبذ التطرف، فالثقافة المستنيرة تلك التي تنهل من القيم الجوهرية للأديان السماوية، وهي التي تحتوي على ما ينمي الاعتزاز بتاريخ الامة ورموزها ودورها التاريخي ورسالتها الانسانية ومآثرها، فلا قيمة لثقافة لا يشغلها التواصل والتفاعل مع الآخر بوصفه انسانا، عند ذاك لن تكون بنا حاجة للحديث اعلاميا عن الأقليات وابراز دورها والمحافظة على هويتها، لان الجميع في ظل هذه الثقافة سيكونون مواطنين في بلدانهم لا فرق بينهم الا بالكفاءة والعطاء، فجمال البلدان بألوانها الاجتماعية، وما أسوأها عندما تكون بلون واحد، دعونا نستثمر بالتنوع المجتمعي، ففي هذا الاستثمار يكمن الابداع والتكامل. هذه المضامين بعباراتها المقتضبة كانت فحوى ورقتي البحثية التي ألقيتها وفق ما يسمح به الوقت في الندوة النوعية المهمة (صورة الأقليات في الاعلام العراقي) التي نظمتها يوم الخميس 2019/1/17 كلية الاعلام بالجامعة العراقية على مدى جلستين أدارهما بكفاءة عالية كل من الاستاذ الدكتور سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، والاستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد رئيس تحرير جريدة الزمان لطبعة بغداد.

ديالى