رسالة بغداد

جماليات أدب الاطفال في كتاب

عن دار الرفاه للطباعة والنشر في بغداد صدر الكتاب التاسع والعشرون في سلسلة الدراسات النقدية والاكاديمية المتخصصة في دراسة المنجز الابداعي لجاسم محمد صالح في أدب الاطفال بعنوان ( جماليات أدب الأطفال … دراسات نقدية في المنجز السردي لجاسم محمد صالح) من تاليف الناقدة المغربية نورة الصديق وقد احتوى الكتاب في صفحاته البالغة مئتان وست وثلاثون على مقدمة وثلاثة فصول ،تضمن الفصل الأول المعنون ( تجليات القيم وسؤال الهوية في كتابات جاسم محمد صالح: الخطاب التربوي والإنساني في رواية السيف ، القيم والهوية الوطنية في المجموعة القصصية العصافير تقاتل ،جمالية الشكل وتجسيد الهوية في رواية منقذ اليعربي ،البعد القومي في رواية منقذ اليعربي ،صورة الطفل في روايات جاسم محمد صالح.اما الفصل الثاني المعنون (جماليات البناء السردي والفني في كتابات جاسم محمد صالح) فضم:التناص الأسطوري في مسرحية أطفال الغابة ،جماليات البنى السردية في مجموعة البطة البيضاء، تجليات الأسطورة في رواية ملكة الشمس ، دلالة الرمز في مسرحية التاج الذي يبحث عن ملك.اما الفصل الثالث فضم إسهامات جاسم محمد صالح في أدب الأطفال.كما تضمن الكتاب السيرة الأدبية لصالح فضلا على ملحق بالقصص والروايات محور الدراسة.