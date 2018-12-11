بيان ترميم الحكومة 5

جماعة اللغوة – شامل حمد الله بردان

درجت حكومات مابعد السقوط البعثي و السقوط بيد الدعوة، على الافراط في المؤتمرات الصحفية وغير الصـــــحفية، وفيها يقف المسؤول متأنقا ويقف امامه جمع ليــــسمعوا ما يخرج من درر من فمه!

اصابت عدوى حب الكاميرات المسؤول وان ارتقى، والفرد العادي وان نزل.

فخ المؤمرات و المقابلات يبدأ جميلا وينتهي بالتورط بالادمان على الخروج على الناس، فيزيد الخطأ و تتغير المواقف.

السيد رئيس مجلس الوزراء، قيد تصريحات من هم دونك في الوظيفة وليتك تقلل انت الظهور، فالناس رأت صدام قبلكم يتكلم وقارنت من جاء بعده بصدام، فوجدوا ان الذين عابوا على صدام كثرة الظهور، ظهروا اكثر منه، وعابوا على صدام استخدامه لمفردات التهديد و الوعيد، فاذا بهم يهددون و يتوعدون ايضا، وعابوا عليه ظهور حماياته وظهرت حماياتهم، فحكم الناس لصدام واحتفظوا بذكــــــرى ان الرجل يجري تقليده من معارضيه!

ليت الناس يشتاقون لك فلا تكرر ما فعله قبلك ثلة المؤمنين الذين فاق ثراؤهم من السلطة ثروة عثمان بن عفان.

انا افهم انك اكبر سنا مني، ولكن المرء بأصغريه كما قيل يوما، لكن الــــــــناس ترجو انك تختلف عن ســـــــابقيك، فان سرقوا فانت عفيف اليد، وان كذبوا فأنت صادق اللسان، وان زالوا بفضيحة فأنت طاهر الثوب، وان كانت سمتهم اللغو، فأنت قليل الكلام.