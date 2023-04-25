جماعة (الصوم للقاء المسيح) تكدس الجثث في مقابر جماعية

ماليندي‭ (‬كينيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثر‭ ‬المحققون‭ ‬الكينيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بجماعة‭ ‬دينية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الصوم‭ ‬‮«‬للقاء‭ ‬المسيح‮»‬،‭ ‬ليرتفع‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للضحايا‭ ‬إلى‭ ‬89،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭.‬

وتزداد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬شاكاهولا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬ماليندي‭ ‬الساحلية‭ ‬حيث‭ ‬تجري‭ ‬الشرطة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬جماعة‭ ‬دينية‭ ‬يرأسها‭ ‬بول‭ ‬ماكينزي‭ ‬نثينغي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الموت‭ ‬جوعا‭ ‬يرسل‭ ‬اتباعه‭ ‬إلى‭ ‬الله‭.‬

وتعود‭ ‬بعض‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬أخرجت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لأطفال‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬عمال‭ ‬الطوارئ‭ ‬بملابسهم‭ ‬البيضاء‭ ‬يواصلون‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬ماليندي‭ ‬البلدة‭ ‬الساحلية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭.‬

أحدثت‭ ‬تلك‭ ‬الأنباء‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬للتعهد‭ ‬بقمع‭ ‬‮«‬الحركات‭ ‬الدينية‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كيثور‭ ‬كينديكي‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الاحتمالات‭.‬

وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عدد‭ ‬القبور‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬الجثث‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬نعثر‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجرائم‭ ‬خطيرة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتبرير‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬بالإرهاب‭ ‬لنثينغي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬34‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬الشاسعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬ممارسة‭ ‬الجماعة‭ ‬وبدأت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جريمة‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المحققين‭ ‬الجنائيين‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إخراجها‭ ‬تعود‭ ‬لأطفال‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الموتى،‭ ‬حذرت‭ ‬سلطات‭ ‬مستشفى‭ ‬ماليندي‭ ‬الحكومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المشرحة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتسع‭ ‬للمزيد‭ ‬وأنها‭ ‬تعمل‭ ‬فوق‭ ‬طاقتها‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬للمستشفى‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشرحة‭ ‬المستشفى‭ ‬تتسع‭ ‬ل40‭ ‬جثة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الكيني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حاويات‭ ‬مبردة‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬غود‭ ‬نيوز‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬تشورتش‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬وهم‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬العثور‭ ‬عليهم‭ ‬بسرعة‭.‬

وكان‭ ‬حسين‭ ‬خالد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬حقي‭ ‬إفريقيا‮»‬‭ ‬الحقوقية‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة،‭ ‬وحض‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لتمشيط‭ ‬الغابة‭ ‬البالغة‭ ‬مساحتها‭ ‬800‭ ‬فدان‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬أحياء‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمر‭ ‬تزداد‭ ‬معه‭ ‬احتمالات‭ ‬وفاة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬هم‭ ‬أطفال‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬الرعب‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضي‭ ‬مثير‭ ‬للصدمة‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يجعلك‭ ‬مستعدا‭ ‬لمشاهد‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬لأطفال‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المحققون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنهم‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬مكدسة‭ ‬في‭ ‬حفر،‭ ‬احتوت‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬جثث،‭ ‬فيما‭ ‬تركت‭ ‬جثث‭ ‬أخرى‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

عقيدة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬مارقين‭ ‬مثل‭ ‬نثينغي‭ ‬‮«‬يرغبون‭ ‬باستغلال‭ ‬الدين‭ ‬للترويج‭ ‬لعقيدة‭ ‬غريبة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‮»‬‭ ‬وشبهه‭ ‬بالإرهابيين‭.‬

ومع‭ ‬تكشف‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬برزت‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تمكن‭ ‬هذه‭ ‬الطائفة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطها‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬الشرطة‭ ‬لنثينغي‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

فقد‭ ‬اعتقل‭ ‬نثينغي‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التطرف‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬حث‭ ‬عائلات‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إرسال‭ ‬الاطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بالتعليم‭.‬

ثم‭ ‬قبض‭ ‬عليه‭ ‬مجددا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬بعدما‭ ‬قضى‭ ‬طفلان‭ ‬جوعا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬والديهما‭. ‬وأُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بكفالة‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شلن‭ ‬كيني‭(‬حوالى‭ ‬700‭ ‬دولار‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسلم‭ ‬نفسه‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬شاكاهولا‭. ‬وسيمثل‭ ‬نثينغي‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬وأعلن‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬الكيني‭ ‬أن‭ ‬فرقه‭ ‬في‭ ‬ماليندي‭ ‬أُبلغت‭ ‬عن‭ ‬212‭ ‬مفقودا،‭ ‬عاد‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬عائلتيهما‭.‬

وحظيت‭ ‬القضية‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬التصريح‭ ‬بضرورة‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬جماعات‭ ‬مماثلة‭ ‬وحركات‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭.‬