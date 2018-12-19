جلطة سياسية – حسين الذكر

على هامش اجتماع المركز الوطني للاعلام العراقي ، ذكر الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم سماحة السيد مقتدى الصدر : (اننا بحاجة الى اعلام محايد يمتلك وسطية مهنية ومقبولية من الفضاء الوطني العام – على مصطلح السياسيين – يكون هذا الاعلام كالزيت المساعد على تحريك وتسير عجلة الماكنات المتوقفة او الثقيلة ، سيما في المشهد العراقي المليء بالالغام والتوقفات والمناكفات ) . موضحا بان مثل هذا الاعلام سيكون قادر على التشخيص بدقة ومن ثم يقدم حلول تساعد الكتل واهل القرار على الحركة وتجاوز المطبات والاختناقات ، عندها سنكون جميعا قادرين على وضع اقدامنا بأول السلم وعلى الطريق الصحيح ، بمعنى ان يكون أعلام ابيض بناء وليس اصفر هـــدام).

الندوة تمحورت حول الاختناقات السياسية بشكل عام وازمة الفاسد التي تجثم على صدر البلد ، ثم عرج العبيدي نحو ازمة المرور كانموذج لمشكلة الخدمات العامة وإمكانية إيجاد الحلول لها ، وطرح مبادرة ما يسمى بالخطوط الشريانية ، مع شرح مفصل . ربما همس بعض الضيوف : ( ان العراق يعاني من اختناقات سياسية اخطر ) . الا اني رئيت مجرد طرح ازمة خدماتية ما ، ومحاولة إيجاد حل جذري لها من قبل سلطة عليا ، يمثل تقدم واضح ينبغي مباركته وتشجيعه والحث عليه .

ذكر احدهم : ( وفقا لإحصائيات رسمية ، ان ما تم استيراده من سيارات في العراق من عام 1923 حتى2003 بلغ مليون ونصف ، فيما ارتفع العدد الى الضعف بعد 2003 . وهنا ارقام تؤشر وتوثق ملاحظة مهمة ، وحدها كفيلة شرح ابعاد العشوائية والشخصية والمزاجية والمصلحية والفساد الذي يحيط بالقضية العراقية وربما الاجنداتية وان كانت تحت ملف تضخيم عدد السيارات وخلق الازمات .

على خلاف ما يشاع بالاعلام ويتناقله العامة بان هناك عداوات شخصية كبيرة تحكم المشهد وتاثر على سير العلمية السياسية ، تحدث الشيخ العبيدي ضمنا عن جزء من حسنات حكومتي ما سماها بالسيد المالكي و السيد العبادي .. في لغة سياسية اراها ممكنة ان تحدث خرقا مدويا كبيرا في جدار الاختناقات السياسية الضاربة بعمق البلد .

: ( هل عادل عبد المهدي ، رجل المرحلة وهل هو مستقل حقا وقرار تسميته عراقي بحت ؟) هكذا وجه سؤال للشيخ او بصورة قريبة منه ، فقال: ( كانت رؤيتنا في سائرون ان يكون المرشح قاضي قوي مستقل ذو خبرة حياتية ميدانية طويلة … ، لكن بسبب الاختناقات التي حدثت من اول يوم في قبة البرلمان الذي لم تكـن فيه قائمة قادرة لوحدها ان تحقق امنياتها ورؤاها ، وبسـبب التدخلات الخارجية ، وكي لا نقع في جلطة سياسية ، وتماشيا مع راي المرجعية وانسحاب العبادي والعامري من سباق الرئاسة طرح عادل عبد المهدي وفقا لاسس و شروط منها – ان لا يات بوزير حزبي وان يحارب الفساد وان تكون الحقائب الامنية في اياد غير حـــزبيـة ) .

في مداخلتي قلت ان ما يحدث من مناكفات واختـــــــناقات ، تعد طبيعية وتنسجم تماما مع انتهاء عهد سمي دكتاتوري وبــدا مرحلة الفوضى الديمقراطية ، وما نحتاجه اليوم ملح جدا ، وسيبقي كل الحكومات فاشلة بنظر المواطنـــــــين ولا سيما الفقراء منهم ان لم توزع بشـــــــكل فوري جزءا من عوائد النفـــــــــط لكل عراقي لا يمتلك راتبا ، وان تجد سكن لكل متزوج عراقي.